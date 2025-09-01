रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीते दो सप्ताह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी है. इन हड़ाताली कर्मचारियों के पक्ष में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है. इससे संविदाकर्मियों को बेहद राहत मिली है. रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल कर्मचारियों के समर्थन में खुलकर सामने आए.

एनएचएम संविदाकर्मियों ने की रायपुर सांसद से मुलाकात: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज रायपुर सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल से भेंट की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. इस दौरान कर्मचारियों का नेतृत्व छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने किया. इस दौरान उनकी मांगों का रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने समर्थन किया.

बृजमोहन अग्रवाल से संविदाकर्मियों ने की मुलाकात (ETV BHARAT)

मेरे हाथ में होता तो मैं अभी कर देता दस्तखत: उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि फैसला उनके हाथ में होता, तो वे बिना देर किए सभी मांगों पर दस्तखत कर देते.

कर्मचारियों की रीढ़ हैं एनएचएम स्टाफ: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एनएचएम कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कर्मचारी, व्यवस्था की रीढ़ हैं.उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे हाथ में होता तो मैं अभी सभी मांगों पर दस्तखत कर देता। सरकार को उनकी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए. केंद्र और राज्य सरकार से करेंगे चर्चा: सांसद ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी. नड्डा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात करेंगे.

मैं एनएचएम कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर चर्चा करुंगा. जिससे इसका जल्द समाधान हो सके- बृजमोहन अग्रवाल, सांसद, रायपुर

संघ ने जताया आभार: एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन को सकारात्मक रुख बताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों का हौसला और मजबूत हुआ है. उन्होंने सांसद का आभार व्यक्त किया और भरोसा जताया कि आंदोलन का समाधान अब जल्द मिलेगा.

