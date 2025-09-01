ETV Bharat / state

NHM संविदाकर्मियों की स्ट्राइक पर बृजमोहन अग्रवाल का बयान, "मेरे हाथ में होता तो अभी कर देता दस्तखत" - BJP MP BRIJMOHAN AGARWAL

छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है.

रायपुर सांसद से मिले संविदाकर्मी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2025 at 9:03 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीते दो सप्ताह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी है. इन हड़ाताली कर्मचारियों के पक्ष में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है. इससे संविदाकर्मियों को बेहद राहत मिली है. रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल कर्मचारियों के समर्थन में खुलकर सामने आए.

एनएचएम संविदाकर्मियों ने की रायपुर सांसद से मुलाकात: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज रायपुर सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल से भेंट की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. इस दौरान कर्मचारियों का नेतृत्व छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने किया. इस दौरान उनकी मांगों का रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने समर्थन किया.

बृजमोहन अग्रवाल से संविदाकर्मियों ने की मुलाकात (ETV BHARAT)

मेरे हाथ में होता तो मैं अभी कर देता दस्तखत: उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि फैसला उनके हाथ में होता, तो वे बिना देर किए सभी मांगों पर दस्तखत कर देते.

कर्मचारियों की रीढ़ हैं एनएचएम स्टाफ: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एनएचएम कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कर्मचारी, व्यवस्था की रीढ़ हैं.उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे हाथ में होता तो मैं अभी सभी मांगों पर दस्तखत कर देता। सरकार को उनकी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए. केंद्र और राज्य सरकार से करेंगे चर्चा: सांसद ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी. नड्डा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात करेंगे.

मैं एनएचएम कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर चर्चा करुंगा. जिससे इसका जल्द समाधान हो सके- बृजमोहन अग्रवाल, सांसद, रायपुर

संघ ने जताया आभार: एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन को सकारात्मक रुख बताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों का हौसला और मजबूत हुआ है. उन्होंने सांसद का आभार व्यक्त किया और भरोसा जताया कि आंदोलन का समाधान अब जल्द मिलेगा.

एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर नजर

  1. नियमितीकरण: लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित किया जाए.
  2. समतुल्य वेतन: स्थाई कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाए.
  3. न्यूनतम वेतन की गारंटी: अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिले।
  4. भत्ते और सुविधाएं: महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएं.
  5. नौकरी की सुरक्षा: बिना कारण छटनी और अनुबंध समाप्ति पर रोक लगाई जाए.
  6. प्रमोशन नीति: कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए।
  7. सेवा शर्तों में सुधार: कार्य का समय और ड्यूटी शर्तें मानक के अनुरूप हों.
  8. बीमा और पेंशन योजना: स्वास्थ्य बीमा और भविष्य सुरक्षा हेतु पेंशन योजना लागू की जाए.
  9. नियमित प्रशिक्षण: सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाए.
  10. लंबित बकाया भुगतान: वेतन और अन्य भत्तों का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए.

