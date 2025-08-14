ETV Bharat / state

आवारा कुत्तों पर बोले भाजपा सांसद- एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हालात होंगे बेहतर - SUPREME COURT ON STRAY DOGS

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 8 हफ्ते के भीतर पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश.

भाजपा सांसद सांसद अतुल गर्ग
भाजपा सांसद सांसद अतुल गर्ग (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 5:09 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर के गली मोहल्लों से लेकर पॉश इलाकों तक आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है. हाल ही में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से लोगों में एक उम्मीद जगी है. गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग द्वारा 2024 में संसद में आवारा कुत्तों का मुद्दा उठाया गया था. लगातार आवारा कुत्तों के आतंक पर बात तो हुई लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में शिफ़्ट करने का आदेश दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द NCR के लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से निजात मिल सकती है.

दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों का आतंक से मिलेगी राहत

सांसद अतुल गर्ग ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं. बचपन से हमें पशु प्रेम सिखाया जाता है लेकिन बात जब पशु और मनुष्य की आती है तो मनुष्य का पलड़ा भारी रहता है. जब जानवर आदमखोर हो जाते हैं तो उन्हें भी मारा जाता है. दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों का आतंक काफ़ी बढ़ गया है. आवारा कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों को शिकार बना चुके हैं. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हालात बेहतर होंगे.''

सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि दुनिया में कोई भी सभ्य संस्कृति ऐसी नहीं है जहाँ पर इस स्ट्रीट डॉग के नाम की कोई चीज हो. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में आवारा कुत्तों के लिए अलग व्यवस्था मौजूद है. इन देशों में सड़कों पर आवारा कुत्ते नहीं दिखाई देते हैं. हमारे यहाँ लोगों में आवारा कुत्तों का डर बना हुआ है. लोग अपने घर की बच्चों और बुजुर्गों को अकेले पार्क या फिर बाहर नहीं जाने देते हैं. क्योंकि डर रहता है कि कोई आवारा कुत्ता हमला न कर दें.

आवारा कुत्तों पर क्या बोले भाजपा सांसद, सुनिए (ETV Bharat)

गाजियाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किया जाएगा लागू

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के भीतर शेल्टर होम्स में स्थानांतरित करने के आदेश के बाद, बीजेपी नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने इस फैसले को "क्रोध में दिया गया असामान्य निर्णय" और "अव्यवहारिक" करार दिया था. अब सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनने चाहिए. जितने भी कुत्ता प्रेमी है उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वह शेल्टर होम में जाएं और कुत्तों की देखभाल करें. हमारी कोशिश है कि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराना सुनिश्चित किया जाएगा. जल्द प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित केडीपी ग्रैंड सवाना सोसाइटी में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं. आवारा कुत्तों के आतंक के चलते ही बच्चे और बुजुर्ग पार्क तक में नहीं जाते. सोसाइटी में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं. सोसाइटी के अध्यक्ष राहुल बालियान ने नगर निगम को पत्र लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सोसाइटी में आवारा कुत्तों से निजात जल्द दिलाया जाए.

