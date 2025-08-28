ETV Bharat / state

"हिमाचल में आपदा से हाहाकार है, सुक्खू गए बिहार हैं", सदन में विपक्ष का हंगामा - DISASTER ISSUE RAISED IN ASSEMBLY

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में आज भाजपा विधायकों ने आपदा मुद्दों को लेकर उठाए सवाल. जिसकी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया.

आपदा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल
आपदा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 12:56 PM IST

2 Min Read

शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के नौवें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा लाने की मांग की. भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने सदन को स्थगित कर राहत बचाव करने की मांग उठाई. साथ ही चंबा के विधायकों को हेलीकॉप्टर द्वारा भेजने का आग्रह किया गया. वहीं, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि सरकार आपदा को लेकर गंभीर है और राहत बचाव कार्य किया जा रहे हैं.

डिप्टी सीएम के जवाब पर विपक्ष ने सदन के अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी और करीब 10 मिनट तक का नारेबाजी करते रहे. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने शोर शराबे के बीच ही 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया, जिसके चलते विपक्ष नारेबाजी करते हुए बाहर आ गया. विपक्ष ने आरोप लगाया गया कि प्रदेश आपदा से त्रस्त है और सुक्खू को बिहार में मस्त है.

आपाद के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा (ETV Bharat)

"प्रदेश में हाहाकार और सीएम सुक्खू गए बिहार"

नेता प्रतिभा जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रदेश में बारिश के कारण चारों तरफ भयंकर तबाही हो रही है. हिमाचल प्रदेश में हाहाकार, सुक्खू गया बिहार है, सीएम फरार है. प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है और मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्यक्रम के लिए बिहार गए हुए हैं".

आपदा के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट
आपदा के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट (ETV Bharat)

जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले तीन दिनों से चंबा जिला का लगातार संपर्क कटा हुआ है. मणिमहेश यात्रा पर हजारों यात्री गए हुए हैं, वह सुरक्षित है या नहीं इसकी जानकारी उनके परिजनों तक भी नहीं पहुंच रही है. विधायकों को अपनी विधानसभा क्षेत्र की जानकारी तक नहीं मिल रही है. कई गांव बह गए हैं. राशन की व्यवस्था नहीं है. अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू नहीं किया गया है और जब आज सदन में चंबा के तीनों विधायकों द्वारा इसको लेकर सवाल किया गया तो उपमुख्यमंत्री कहने लगे कि वहां पर सब ठीक है और राजनीतिक बातें करने लगे, जो की ठीक नहीं था.

उन्होंने कहा कि चंबा के विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन सड़क संपर्क मार्ग टूटा हुआ है. ऐसे में सरकार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में भेजना चाहिए. ताकि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में राहत बचाव कार्य का जायजा ले सके.

ये भी पढ़ें: देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के नौवें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा लाने की मांग की. भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने सदन को स्थगित कर राहत बचाव करने की मांग उठाई. साथ ही चंबा के विधायकों को हेलीकॉप्टर द्वारा भेजने का आग्रह किया गया. वहीं, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि सरकार आपदा को लेकर गंभीर है और राहत बचाव कार्य किया जा रहे हैं.

डिप्टी सीएम के जवाब पर विपक्ष ने सदन के अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी और करीब 10 मिनट तक का नारेबाजी करते रहे. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने शोर शराबे के बीच ही 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया, जिसके चलते विपक्ष नारेबाजी करते हुए बाहर आ गया. विपक्ष ने आरोप लगाया गया कि प्रदेश आपदा से त्रस्त है और सुक्खू को बिहार में मस्त है.

आपाद के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा (ETV Bharat)

"प्रदेश में हाहाकार और सीएम सुक्खू गए बिहार"

नेता प्रतिभा जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रदेश में बारिश के कारण चारों तरफ भयंकर तबाही हो रही है. हिमाचल प्रदेश में हाहाकार, सुक्खू गया बिहार है, सीएम फरार है. प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है और मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्यक्रम के लिए बिहार गए हुए हैं".

आपदा के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट
आपदा के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट (ETV Bharat)

जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले तीन दिनों से चंबा जिला का लगातार संपर्क कटा हुआ है. मणिमहेश यात्रा पर हजारों यात्री गए हुए हैं, वह सुरक्षित है या नहीं इसकी जानकारी उनके परिजनों तक भी नहीं पहुंच रही है. विधायकों को अपनी विधानसभा क्षेत्र की जानकारी तक नहीं मिल रही है. कई गांव बह गए हैं. राशन की व्यवस्था नहीं है. अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू नहीं किया गया है और जब आज सदन में चंबा के तीनों विधायकों द्वारा इसको लेकर सवाल किया गया तो उपमुख्यमंत्री कहने लगे कि वहां पर सब ठीक है और राजनीतिक बातें करने लगे, जो की ठीक नहीं था.

उन्होंने कहा कि चंबा के विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन सड़क संपर्क मार्ग टूटा हुआ है. ऐसे में सरकार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में भेजना चाहिए. ताकि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में राहत बचाव कार्य का जायजा ले सके.

ये भी पढ़ें: देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL MONSOON SESSION 2025HIMACHAL OPPOSITION ON DISASTERJAIRAM THAKUR SLAMS CM SUKHUJAIRAM THAKUR ON HIMACHAL DISASTERDISASTER ISSUE RAISED IN ASSEMBLY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

शिमला में स्ट्रीट डॉग्स को मिलेगी 'DIGITAL पहचान', गले में लटका होगा QR कोड और GPS ट्रैकर

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.