नाचन में मीर बख्श को जमीन देने के खिलाफ विरोध शुरू, भाजपा विधायक ने खोला मोर्चा - VINOD KUMAR ON MIR BAKHSH

मंडी जिले के नाचन में मीर बख्श को जमीन देने का बीजेपी विधायक विनोद कुमार ने विरोध किया.

मीर बख्श को जमीन देने के खिलाफ विरोध शुरू
मीर बख्श को जमीन देने के खिलाफ विरोध शुरू (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 4:42 PM IST

मंडी: न्यायालय के आदेशों के बाद बल्ह निवासी मीर बख्श को 92 बीघा जमीन देने के लिए इन दिनों मंडी जिला प्रशासन जिले भर में जगह-जगह पर जमीन की तलाश में जुटा है. ऐसी दो जमीनें नाचन विधानसभा क्षेत्र के छातर और भौर में भी चिन्हित की गई हैं, लेकिन इन जमीनों को मीर बख्श को देने की योजना का अभी से विरोध शुरू हो गया है. आज नाचन विधायक विनोद कुमार की अगुवाई में 12 पंचायतों, महिला मंडलों, पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर यहां की जमीन न दिए जाने की मांग उठाई.

विधायक विनोद कुमार ने कहा, "छातर पंचायत में एग्रीकल्चर विभाग की जमीन है. यह जमीन हमारे पूर्वजों ने विभाग को दशकों पहले दान में दी थी. ताकि कृषि से संबंधित योजनाएं संचालित हो सके. अब इस जमीन पर राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने की योजना है. ऐसे में इस जमीन को मीर बख्श को देने की बातें सामने आ रही हैं. यह जमीन किसी को नहीं दी जाएगी. यदि मीर बख्श की जमीन बल्ह में गई है तो उसे बल्ह में ही जमीन उपलब्ध करवाई जाए, न कि दूसरे क्षेत्र में जमीन दी जाए".

भाजपा विधायक विनोद कुमार ने खोला मोर्चा (ETV Bharat)

विधायक ने कहा कि भौर में सेरीकल्चर विभाग की जमीन है, जहां पर पूर्व सरकार के समय से ही इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की योजना पर काम चल रहा है. इंडस्ट्रियल एरिया बनने से यहां क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और कई उद्योग स्थापित होंगे. इसलिए इस जमीन को देना भी तर्कसंगत नहीं है. वे कोर्ट के आदेशों पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि प्रशासन और सरकार को यही सलाह दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति की जमीन जहां गई है, उसे वहीं पर ही जमीन दी जाए. उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर सरकार नहीं मानी तो फिर लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करने से गुरेज नहीं करेंगे.

बता दें कि नेरचौक निवासी मीर बख्श की जमीन पर सरकार ने मेडिकल कॉलेज सहित अन्य संस्थान बना दिए हैं. कोर्ट ने अब सरकार को आदेश दिया है कि या तो मीर बख्श को उसकी 92 बीघा जमीन के बदले जमीन मुहैया करवाई जाए या फिर मुआवजा अदा किया जाए. यह मुआवजा राशि 1 हजार करोड़ से भी अधिक की बनती है. ऐसे में सरकार मीर बख्श के लिए जिले भर में जमीन ढूंढने में लगी हुई है.

MLA VINOD ON MIR BAKSH LAND CASEMIR BAKHSH LAND CASEBJP MLA VINOD KUMARVINOD KUMAR OPPOSED MIR BAKHSHVINOD KUMAR ON MIR BAKHSH

