सीएम सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन, एमएलए सुधीर ने कहा-सदन में बार-बार झूठ बोल रहे मुख्यमंत्री - PRIVILEGE MOTION AGAINST CM SUKHU

एमएलए सुधीर ने सीएम सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया है. पढ़िए पूरी खबर...

सीएम सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन
सीएम सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन (ETV Bharat GFX)
Published : August 25, 2025 at 4:17 PM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया है. एमएलए सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पन्ने पर इसकी जानकारी डाली है. इसके अलावा सुधीर शर्मा ने फेसबुक पन्ने पर विधानसभा के स्पीकर कुलदीर पठानिया को संबोधित पत्र में प्रिविलेज मोशन का संदर्भ दिया है.

सुधीर शर्मा ने अपने पत्र में आरोप लगाते हुए लिखा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में बार-बार झूठ बोल रहे हैं. उन्होंने अपने प्रिविलेज मोशन में उन तथ्यों का बिंदुवार उल्लेख भी किया है, जिसमें उन्होंने सीएम पर आरोप लगाए हैं. अंग्रेजी में लिखे पत्र में सुधीर शर्मा ने सब्जेक्ट के तहत लिखा है-प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट दि ऑनरेबल सीएम फॉर मिसलीडिंग दि हाउस एंड मेकिंग फाल्स स्टेटमेंट.

सुधीर शर्मा के इस पत्र के साथ ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. अब देखना ये है कि स्पीकर कुलदीप पठानिया इस मोशन पर क्या एक्शन लेते हैं. क्या वे इसे स्वीकार करते हैं या फिर कोई अन्य एक्शन लेते हैं. दिलचस्प बात ये है कि सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पन्ने पर प्रिविलेज मोशन को पोस्ट करने के साथ ही एक शेर भी लिखा है. सुधीर ने शारिफ कैफी के शेर के साथ अपनी बात कही- "झूठ पर उनके भरोसा कर लिया, धूप इतनी थी कि साया कर लिया". अब उनके पन्ने पर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है.

सुधीर शर्मा ने लगाए ये आरोप

प्रिविलेज मोशन के साथ हिंदी में संलग्न पत्र में सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि सीएम सदन में बार-बार झूठ बोल रहे हैं. अपने आरोप के संबंध में सुधीर शर्मा ने कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया है. सुधीर ने लिखा कि बजट सेशन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि उनकी सरकार विभिन्न विभागों में 25 हजार युवाओं को रोजगार देगी. पिछले वर्ष मानसून सेशन के दौरान सीएम ने कहा था कि उनकी सरकार ने 34 हजार रोजगार सरकारी सेक्टर में दिया है. वहीं, इस बार 15 अगस्त को आजादी दिवस के समारोह में सीएम ने कहा कि सरकार ने 23 हजार युवाओं को रोजगार दिया है.

इसके अलावा पत्र में अटल आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, पैट स्कैन मशीन, बजट में डीए की घोषणा आदि को लेकर सुधीर शर्मा ने सीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. इसी सेशन में सीएम व कैबिनेट मंत्रियों के बिजली बिल के आंकड़े को लेकर गलत जानकारी दी गई. बिजली बिल को लेकर सरकार ने सदन को गुमराह किया. सुधीर शर्मा ने सीएम पर आपदा राहत का गलत आंकड़ा देने सहित एचपी पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई जांच के संदर्भ में भी विपरीत आचरण किया है.

यहां बता दें कि सुधीर शर्मा पहले कांग्रेस में हुआ करते थे. वे स्व. वीरभद्र सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं. इस बार भी वे धर्मशाला से पहले कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अपनी ही पार्टी में मतभेद के कारण उन्होंने भाजपा का दामन थामा था. उपचुनाव में वे फिर से धर्मशाला सीट पर भाजपा टिकट पर जीते हैं. सीएम व सुधीर शर्मा में जुबानी बयानों की जंग भी अकसर देखने को मिलती रही है. सुधीर शर्मा अपने फेसबुक पन्ने पर कई मर्तबा सरकार की तीखी आलोचना करते आए हैं. अब इस नए घटनाक्रम से हिमाचल में सियासी पारा चढ़ गया है। अब स्पीकर कुलदीप पठानिया के पाले में गेंद है.

