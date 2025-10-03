ETV Bharat / state

विजयदशमी पर बीजेपी विधायक रेणुका सिंह के विवादित बोल, बोलीं "सरकार और समाज दोनों में है रावण"

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी विधायक रेणुका सिंह ( ETV BHARAT )

रेणुका सिंह के बयान पर मचा हंगामा: रेणुका सिंह के इस बयान पर अब सियासी हंगामा मच गया है. रेणुका सिंह ने कहा कि सरकार में रावण है तो यह बड़ा सवाल है कि सरकार में रावण कौन है. दूसरी ओर समाज को लेकर इस तरह की टिप्पणी को भी लोग गलत ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि समाज तो खुद राजनीति की नींव है, ऐसे में समाज में रावण बताना बेहद आपत्तिजनक है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : राजनीति में शब्दों की मर्यादा काफी अहम होती है. अक्सर राजनेता इस मर्यादा को तोड़ते नजर आते हैं. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनहत में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान बीजेपी की विधायक रेणुका सिंह ने विवादित बयान दे डाला. उन्होंने मंच से कहा कि सरकार में भी रावण है औऱ समाज में भी रावण है.

बीजेपी विधायक रेणुका सिंह (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने साधा निशाना: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी विधायक रेणुका सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने रेणुका सिंह से पूछा है कि अब सवाल उठता है दीदी, अगर सरकार में रावण है तो आखिर कौन है वो रावण जो जनता का हक निगल रहा है ?

गुलाब कमरो का ट्वीट (ETV BHARAT)

समाज का दर्जा ऊंचा है और समाज के बारे में ऐसी टिप्पणी गलत है. अगर समाज में आपको रावण दिखता है तो बताइए किसके संरक्षण में पल रहा है वो रावण?- गुलाब कमरो, कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता गुलाब कमरो (ETV BHARAT)

गुलाब कमरो ने रेणुका सिंह से पूछे सवाल: गुलाब कमरो ने कहा जनता पूछ रही है कि क्या ये महज़ राजनीतिक बयान है या सचमुच सत्ता के गलियारों में बैठे किसी दस सिर वाले भ्रष्टाचार के प्रतीक की तरफ इशारा है? कमरो ने कहा कि दीदी, तीर चलाया है तो नाम भी बताइए वरना ये बयान जनता को छलावा ही लगेगा.

जनता पूछ रही सवाल: मनेंद्रगढ़ की जनता इस पर पूछ रही है कि आखिर सरकार और समाज में कौन रावण हैं. आखिर विधायक का इशारा किस ओर है. क्या उनका निशाना सत्ता पक्ष की ओर है, या विपक्ष के भीतर छिपे किसी नेता की तरफ? सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर समाज में रावण मौजूद है तो आखिर किसके संरक्षण में वह पल–बढ़ रहा है.