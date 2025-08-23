शिमला: राजस्व मंत्री जगत नेगी द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पनौती कहने पर भाजपा भड़क गई है. सदन के अंदर मंत्री जगत नेगी का बहिष्कार जारी रखने ऐलान किया है. भाजपा विधायक विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने मानसिक संतुलन खो चुके हैं. जिस प्रकार से भाजपा के नेता प्रतिपक्ष पर अनुचित टिप्पणी की और जिस प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग किया, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं.

विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, "जगत सिंह नेगी की भाषा और शब्दों का उच्चारण अति निंदनीय है. एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके व्यवहार और वाणी से पता चलता है और जिस प्रकार की वाणी कांग्रेस के मंत्री ने इस्तेमाल की है. वह केवल नेता प्रतिपक्ष नहीं, बल्कि हिमाचल की जनता, जिला मंडी एवं सराज की जनता का अनादर है. इसी कारण भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने एक स्वर में निर्णय लिया है कि जब तक वर्तमान सत्र चलेगा तब तक हम कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी से एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, ना प्रस्ताव के समय उनका उत्तर देंगे और ना जबकि द्वारा किसी चर्चा में भाग लेंगे".

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और भाजपा में जुबानी जंग! (ETV Bharat)

उन्होंने कहा यह किसी भी मंत्री के लिए शर्म की बात है कि भाषा शैली, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार की वजह से विपक्ष द्वारा पूरे सत्र के लिए उसका बहिष्कार किया गया हो. मुख्यमंत्री और सरकार की कोई विवशता हो सकती है कि मंत्री द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को सहन करें. उनके द्वारा प्रयोग की गई निम्न स्तरीय भाषा और गलत आचरण को बर्दाश्त करें. भारतीय जनता पार्टी उनका यह आचरण बर्दाश्त नहीं कर सकती.

इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल द्वारा यह फैसला लिया गया था. आज संबंधित मंत्री द्वारा सदन में बोले गए शब्द, इस्तेमाल की गई भाषा को सुनकर पूरा प्रदेश या समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका बहिष्कार क्यों किया था?

गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को पनौती बताया था. जगत सिंह नेगी ने कहा, "जयराम ठाकुर न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए, बल्कि भाजपा और पूरे विपक्ष के लिए भी पनौती हैं. जब वे मुख्यमंत्री थे, तभी प्रदेश में भारी आपदा आई थी. उनके पास हिमाचल का विकास करने का मौका था, लेकिन वह हिमाचल के लिए अनलकी साबित हुए".

