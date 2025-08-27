लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जलभराव, सड़कों की जर्जर स्थिति और नगर निगम की लचर कार्यप्रणाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. सरोजिनी नगर से विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लखनऊ नगर निगम और नगर विकास विभाग की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और लापरवाही बरतने वालों को दंडित करने की मांग की है. इसके साथ ही, उन्होंने इन समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का सुझाव दिया है.



भाजपा विधायक ने पत्र में लिखा है कि 'लखनऊ नगर निगम एवं नगर विकास विभाग की लापरवाही के कारण राजधानी के नागरिक इन दिनों भारी जलभराव, टूटी-फूटी सड़कों और जाम हुई नालियों से त्रस्त हैं. हाल की तेज बारिश ने एक बार फिर इन विभागों की अक्षमता को उजागर कर दिया है. हर वर्ष करोड़ों रुपये सड़क मरम्मत, नालियों की सफाई और ड्रेनेज सुधार के नाम पर खर्च होते हैं. किंतु जमीनी हकीकत यह है कि सामान्य वर्षा में ही कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं. जनता को आवागमन में भारी कठिनाई, बीमारियों का खतरा और शहरी ढांचे को गंभीर नुकसान झेलना पड़ रहा है.'

लखनऊ की प्रमुख समस्याएंः भाजपा विधायक ने आगे लिखा है कि 'अधिकांश नालियां जाम या अतिक्रमण से बाधित हैं. मानसून पूर्व नियमित सफाई नहीं हो रही. हाल ही में बनी या मरम्मत की गई सड़कों पर भी पहली बारिश में गड्ढे उभर आते हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं. आलमबाग, राजाजीपुरम, चारबाग, इन्दिरानगर, गोमतीनगर विस्तार, हजरतगंज, सरोजनी नगर आदि में हर वर्ष जलभराव की गंभीर स्थिति बन जाती है. इसके बावजूद नगर निगम व नगर विकास विभाग के अभियंताओं/अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती'.

भाजपा विधायक का पत्र. (BJP MLA RAJESHWAR SINGH)

लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई करेंः भाजपा विधायक ने पत्र के माध्यम से सीएम योगी से निवेदन किया है कि लखनऊ नगर निगम एवं नगर विकास विभाग की कार्यप्रणाली की तत्काल समीक्षा कराई जाए. एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग समिति गठित की जाए, जो नालों की सफाई, सड़क मरम्मत व ड्रेनेज सुधार कार्य की गुणवत्ता और समय-सीमा पर निगरानी रखे. जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा लापरवाही पर दंडात्मक कार्यवाही हो. लखनऊ के लिए दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजना बने, जिसमें आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक, जीआईएस मैपिंग, और वर्षा - जल निकासी का वैज्ञानिक आकलन शामिल हो. समीक्षा समिति में स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों (सिविल इंजीनियर, शहरी योजनाकार, जल प्रबंधन विशेषज्ञ) को भी शामिल किया जाए.

राजधानी की गरिमा को आघातः विधायक ने आगे लिखा है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहां की स्थिति पूरे राज्य की छवि का प्रतिनिधित्व करती है. हर वर्ष बारिश में जलमग्न सड़कें और परेशान जनता राजधानी की गरिमा को आघात पहुंचाती हैं. अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि नगर निगम व नगर विकास विभाग की कार्यप्रणाली की शीघ्र समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं.

भाजपा विधायक का पत्र. (BJP MLA RAJESHWAR SINGH)

राजेश्वर सिंह पहले भी उठाते रहे हैं मुद्देः यह पहली बार नहीं है जब राजेश्वर सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हो. इससे पहले, उन्होंने लखनऊ के अंसल प्रोजेक्ट्स में होमबायर्स की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री से विजिलेंस जांच की मांग की थी.इस मामले में खरीदारों ने देरी से पजेशन, खराब निर्माण गुणवत्ता और वादे के मुताबिक सुविधाओं की कमी की शिकायत की थी. इसके अलावा, उन्होंने लखनऊ में यातायात प्रबंधन के लिए एआई-आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (AI-ITMS) लागू करने का प्रस्ताव भी रखा, जिसमें शहर की भीड़भाड़ और पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने का लक्ष्य था.

