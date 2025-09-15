ETV Bharat / state

झांसी के इस थानेदार पर BJP के दो विधायकों में क्यों मची रार? मंत्री की एंट्री के बाद पद से हटाया

विधायक राजीव सिंह पारीछा और सदर विधायक रवि शर्मा थानेदार ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 15, 2025 at 12:11 PM IST