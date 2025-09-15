झांसी के इस थानेदार पर BJP के दो विधायकों में क्यों मची रार? मंत्री की एंट्री के बाद पद से हटाया
मंत्री बेबी रानी मौर्य के पत्र के बाद महानिरीक्षक आकाश कुलहरि ने सीपरी बाजार थाना प्रभारी को AHTU भेजा.
Published : September 15, 2025 at 12:11 PM IST
झांसी: जिले में एक थानेदार को लेकर भाजपा के दो विधायक आमने-सामने आ गए. थानाध्यक्ष के आचरण को लेकर बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री और झांसी प्रभारी बेबी रानी मौर्य ने मुख्य सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिख दी. वहीं, दूसरे दिन सदर विधायक रवि शर्मा ने थानेदार के पक्ष में मंत्री को पत्र भेज दिया. बाद में सीपरी बाजार थाना प्रभारी को हटा दिया गया है, लेकिन इस प्रकरण पर सत्तापक्ष के ही दो विधायकों का लेटर वार चर्चा के केंद्र में है.
राजीव सिंह ने थाना प्रभारी पर लगाया था आरोप: दरअसल, एक सितंबर को यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य झांसी दौरे पर आई थीं. सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही थीं. इसी दौरान बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने सीपरी बाजार थाना प्रभारी आनंद सिंह पर अमर्यादित भाषा और खराब व्यवहार की शिकायत की. जिसकी सच्चाई जानने के लिए मंत्री थाना प्रभारी को बुलाया गया.
आनंद सिंह को AHTU भेजा गया: मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि थाना प्रभारी ने उनके सामने ही विधायक से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया. इसके को लेकर उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की. जिस पर महानिरीक्षक झांसी आकाश कुलहरि ने जनहित में थाना प्रभारी आनंद सिंह को थाने से हटाकर AHTU भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच के निर्देश दिए एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद सिंह दी है.
विधायक रवि शर्मा ने लिखा पत्र: इस कार्रवाई के बाद भाजपा के ही झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने थानेदार के अच्छे आचरण का हवाला देते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य को पत्र लिखा. साथ ही जांच का आग्रह किया. इस प्रकरण से दोनों विधायकों के बीच तनातनी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
पूरे मामले पर सदर विधायक रवि शर्मा का कहना है कि इंस्पेक्टर आनंद सिंह काफी समय से उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले थानों में तैनात रहे हैं. इस दौरान जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति उनका आचरण काफी प्रभावशील रहा है. उन्होंने क्राइम को काफी कंट्रोल किया. बबीना विधानसभा का आंशिक क्षेत्र उनके ही थाने में आता है. थानेदार के खिलाफ भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है. जिसको लेकर मंत्री को अवगत कराकर मामले की स्वयं जांच के लिए आग्रह किया गया है.
काफी शिकायतें मिली थीं: बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने कहा कि, आनंद सिंह प्रेमनगर और सीपरी थाने में रहे है. दोनों थानों का 60 प्रतिशत हिस्सा उनकी विधानसभा में आता है. ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई थाना नहीं आता. आनंद सिंह के व्यवहार को लेकर काफी शिकायतें उनको मिल रही थीं. जिसको लेकर मंत्री को अवगत कराया. वह आनंद सिंह को जानते भी नहीं है. लेकिन थाने से उनके चले जाने से जनता ने जरूर राहत की सांस ली है.
