धनबाद में BCCL प्रबंधन के रवैये से परेशान रैयत ने किया आत्मदाह, शव के साथ परिजन दे रहे धरना - MLA RAGINI SINGH MET RAIYAT FAMILY

धनबाद के पाथरडीह कोल वाशरी परिसर पहुंची विधायक रागिनी सिंह ने जादू महतो के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें मदद का भरोसा दिया.

BJP MLA Ragini Singh met family members
पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची विधायक रागिनी सिंह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 2:35 PM IST

धनबाद: शिव शंकर उर्फ जादू महतो का शव रखकर परिजनों ने बीसीसीएल प्रबंधन से मुआवजा की मांग की है. मृतक के परिजनों का धरना तीन दिन से जारी है. जिसे झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने सपोर्ट किया है. कोल वाशरी परिसर पहुंची बीजेपी विधायक ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है. दरअसल बीसीसीएल के पाथरडीह कोल वाशरी प्रबंधन से तंग आकर शिव शंकर उर्फ जादू महतो ने आत्मदाह कर ली थी.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

बीजेपी विधायक ने कंपनी के एचआर, बीसीसीएल के वरीय अधिकारी, अंचल अधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों से वार्ता की. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि दोषियों पर जल्द कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तथा पीड़ित परिवार को उनका अधिकार और उचित मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए.

मृतक रैयत के परिजनों से मिली विधायक रागिनी सिंह (Etv Bharat)

पीड़ादायक रहा जादू महतो का संघर्ष: झरिया विधायक

विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि जादू महतो का संघर्ष बेहद पीड़ादायक रहा है. 2012 में भूमि देने के बावजूद उन्हें न तो नियोजन मिला और न ही मुआवजा. लगातार 13 वर्षों तक अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन ही मिला. न्याय न मिलने की वेदना में उन्होंने 28 अगस्त को आत्मदाह कर लिया और बीजीएच में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

Main Gate of Coal Washery
कोल वाशरी का मुख्य गेट (Etv Bharat)

दुख की घड़ी में पीड़ित पक्ष के साथ: रागिनी सिंह

झरिया विधायक ने बताया कि अपने अंतिम बयान में जादू महतो ने मोनेट कंपनी के एचआर संजय कुमार, बीसीसीएल के पीओ विपिन कुमार और स्थानीय नेता सबुर गोराई को अपनी मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया है. विधायक ने परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में वे परिवार के साथ खड़ी हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.

मृतक के परिजन और प्रबंधन के साथ वार्ता चल रही है. परिजन अगर शिकायत करते हैं तो मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी: आशुतोष कुमार सत्यम, एसडीपीओ, सिंदरी

