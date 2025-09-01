ETV Bharat / state

लालू-राबड़ी काल में भी नहीं टूटा भाजपा का ये गढ़, 35 साल से एक ही नेता का कब्जा - BIHAR ELECTION 2025

बिहार में 1990 से बीजेपी के एक नेता पिछले 35 साल से शिकस्त दे रहे हैं. इस सीट को भेदना किसी चुनौती से कम नहीं-

बिहार विधानसभा की एक सीट का विश्लेषण
बिहार विधानसभा की एक सीट का विश्लेषण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2025 at 5:28 PM IST

5 Min Read

गया : बिहार के गया टाउन विधानसभा सीट पर पिछले 35 सालों से भाजपा का कब्जा है. 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सामने इस गढ़ को तोड़ने की चुनौती है. हालांकि पिछले 3 चुनाव से भाजपा के वोट प्रतिशत में गिरावट देखी गई है. बावजूद इसके बीजेपी के इस तिलस्म को तोड़ने में महागठबंधन नाकाम रहा है. लालू और राबड़ी काल में भी बीजेपी का ये किला अभेद्य रहा है.

क्यों सुर्खियों में हैं गयाजी : बिहार में चुनाव आते ही गयाजी की चर्चा शुरू हो जाती है. दशकों से भाजपा का गढ़ होने के कारण यह सीट सुर्खियों में रहती है. पिछले 35 सालों से भाजपा के डॉ प्रेम कुमार इस सीट पर काबिज हैं. कई बार एंटी इनकंबेंसी लहर रही लेकिन भाजपा का तिलिस्म नहीं टूटा.

डॉ प्रेम कुमार, गया टाउन विधायक और मंत्री
डॉ प्रेम कुमार, गया टाउन विधायक और मंत्री (ETV Bharat)

10 सीटों वाले गयाजी का महत्व : गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें गयाजी नगर भाजपा का गढ़ है. 35 सालों से भाजपा यहां हारी नहीं है. डॉ. प्रेम कुमार लगातार 1990 से विधायक हैं. विपक्ष ने कई चेहरे बदले लेकिन सफलता नहीं मिली.

नीतीश भी नहीं बदल पाए समीकरण : 2015 में जेडीयू ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. नीतीश कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार भी किया, लेकिन भाजपा को हराने में नाकाम रहे. वर्तमान में प्रेम कुमार नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री हैं. भाजपा ने उन पर हमेशा भरोसा जताया है.

लालू यादव और नीतीश कुमार
लालू यादव और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कांग्रेस का दौर और मंडल की लहर : गया टाउन सीट 1952 से अस्तित्व में है. 1952 से 1985 तक कांग्रेस का दबदबा रहा लेकिन 1990 में मंडल लहर के बाद पहली बार डॉ. प्रेम कुमार ने जीत दर्ज की और तब से अब तक लगातार काबिज हैं.

धार्मिक सौहार्द और शांत राजनीति : 1970 से गयाजी की राजनीति पर नजर रखने वाले श्याम भंडारी कहते हैं कि यहां समाज को बांटने की राजनीति नहीं है. गयाजी सनातन का केंद्र है और यहां सभी धर्मों के लोग सौहार्द के साथ रहते हैं. विभाजनकारी राजनीति का असर यहां नहीं दिखता.

ETV Bharat
बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार (ETV Bharat)

''फल्गु नदी में एक अंदर धारा बहती है, ऊपर से नहीं बहती. उसी तरह से शहर में सभी धर्मों के लोगों के बीच में संबंध है, जो ऊपर से दिखेगा नहीं, लेकिन आपसी सौहार्द की जड़ काफी गहरी हैं. इस को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्तमान में जो समाज को आपस में तोड़ने की राजनीति होती है उस का भी प्रभाव नहीं है.''- श्याम भंडारी, पत्रकार

प्रेम कुमार का व्यक्तित्व और जातीय समीकरण : प्रेम कुमार का जातीय आधार मजबूत है. वह चंद्रवंशी समाज से आते हैं जिसकी संख्या 50 हजार के करीब है. इसके अलावा वैश्य समाज के 25 हजार वोट और भाजपा के कोर वोटर भी उनके साथ हैं. यही समीकरण उन्हें जीत दिलाता है.

लालू यादव और राबड़ी देवी
लालू यादव और राबड़ी देवी (ETV Bharat)

भाजपा के वोट प्रतिशत में गिरावट : 1990 से लगातार जीत रहे प्रेम कुमार के वोट प्रतिशत में पिछले तीन चुनावों से गिरावट आई है. 2010 में उनका वोट प्रतिशत 53.92 था जो 2020 में घटकर 49.89 रह गया. जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 41.02 तक पहुंच गया.

''1990 के चुनाव में पहली बार प्रेम कुमार ने जीत दर्ज की थी, उसमें सेकंड पोजीशन पर सीपीआई के प्रत्याशी पूर्व मंत्री शकील खान रहे थे, हालांकि कम ही वोट से शकील खान की हार हुई थी, लेकिन उसके बाद से गया का जो वोटिंग पैटर्न है वह बदल गया है.''- एस एम फरहाद, राजनीतिक विश्लेषक

2005 में भी जीत की लहर : 2005 के दोनों चुनावों में प्रेम कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया. 2005 के विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार का मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी संजय सहाय से था, प्रेम कुमार को 48098 वोट मिले, जबकि संजय सहायक को 32208 मत ही मिल सके थे, 2005 के अक्टूबर नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव का ये नतीजा था, इस में भी प्रेम कुमार ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी.

गयाजी का चुनावी इतिहास : देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के टिकट पर केशव प्रसाद 1952 में विधायक बने थे. साल 1957 में कांग्रेस की टिकट पर सरदार मोहन विधायक चुने गए. जबकि साल 1962 में निर्दलीय श्याम भारतवार विधायक बने थे. 1967 और 1969 के चुनाव में गोपाल मिश्रा जनसंघ की टिकट पर विधायक बने, जबकि 1972 में युगल किशोर प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर जीते थे. 1977 में सुशीला सहाय जनता पार्टी की टिकट पर विधायक बनी थीं, वहीं 1980 और 1985 में जयकुमार पालित विधायक बने, फिर इसके बाद भाजपा के प्रेम कुमार का दौर 1990 से जो शुरू हुआ वह 2025 तक जारी है.

गयाजी का जातीय समीकरण : गयाजी में अल्पसंख्यक समाज के करीब 60 हजार वोट हैं. वैश्य समाज के 50 से 55 हजार वोट हैं. कायस्थ और चंद्रवंशी समाज के 25-25 हजार वोट हैं. भूमिहार-राजपूत और पिछड़े समाज के भी अच्छे खासे वोट हैं. जबकि पिछड़ा समाज के करीब 30 हजार वोट गया में हैं.

ये भी पढ़ें-

गया : बिहार के गया टाउन विधानसभा सीट पर पिछले 35 सालों से भाजपा का कब्जा है. 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सामने इस गढ़ को तोड़ने की चुनौती है. हालांकि पिछले 3 चुनाव से भाजपा के वोट प्रतिशत में गिरावट देखी गई है. बावजूद इसके बीजेपी के इस तिलस्म को तोड़ने में महागठबंधन नाकाम रहा है. लालू और राबड़ी काल में भी बीजेपी का ये किला अभेद्य रहा है.

क्यों सुर्खियों में हैं गयाजी : बिहार में चुनाव आते ही गयाजी की चर्चा शुरू हो जाती है. दशकों से भाजपा का गढ़ होने के कारण यह सीट सुर्खियों में रहती है. पिछले 35 सालों से भाजपा के डॉ प्रेम कुमार इस सीट पर काबिज हैं. कई बार एंटी इनकंबेंसी लहर रही लेकिन भाजपा का तिलिस्म नहीं टूटा.

डॉ प्रेम कुमार, गया टाउन विधायक और मंत्री
डॉ प्रेम कुमार, गया टाउन विधायक और मंत्री (ETV Bharat)

10 सीटों वाले गयाजी का महत्व : गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें गयाजी नगर भाजपा का गढ़ है. 35 सालों से भाजपा यहां हारी नहीं है. डॉ. प्रेम कुमार लगातार 1990 से विधायक हैं. विपक्ष ने कई चेहरे बदले लेकिन सफलता नहीं मिली.

नीतीश भी नहीं बदल पाए समीकरण : 2015 में जेडीयू ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. नीतीश कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार भी किया, लेकिन भाजपा को हराने में नाकाम रहे. वर्तमान में प्रेम कुमार नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री हैं. भाजपा ने उन पर हमेशा भरोसा जताया है.

लालू यादव और नीतीश कुमार
लालू यादव और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कांग्रेस का दौर और मंडल की लहर : गया टाउन सीट 1952 से अस्तित्व में है. 1952 से 1985 तक कांग्रेस का दबदबा रहा लेकिन 1990 में मंडल लहर के बाद पहली बार डॉ. प्रेम कुमार ने जीत दर्ज की और तब से अब तक लगातार काबिज हैं.

धार्मिक सौहार्द और शांत राजनीति : 1970 से गयाजी की राजनीति पर नजर रखने वाले श्याम भंडारी कहते हैं कि यहां समाज को बांटने की राजनीति नहीं है. गयाजी सनातन का केंद्र है और यहां सभी धर्मों के लोग सौहार्द के साथ रहते हैं. विभाजनकारी राजनीति का असर यहां नहीं दिखता.

ETV Bharat
बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार (ETV Bharat)

''फल्गु नदी में एक अंदर धारा बहती है, ऊपर से नहीं बहती. उसी तरह से शहर में सभी धर्मों के लोगों के बीच में संबंध है, जो ऊपर से दिखेगा नहीं, लेकिन आपसी सौहार्द की जड़ काफी गहरी हैं. इस को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्तमान में जो समाज को आपस में तोड़ने की राजनीति होती है उस का भी प्रभाव नहीं है.''- श्याम भंडारी, पत्रकार

प्रेम कुमार का व्यक्तित्व और जातीय समीकरण : प्रेम कुमार का जातीय आधार मजबूत है. वह चंद्रवंशी समाज से आते हैं जिसकी संख्या 50 हजार के करीब है. इसके अलावा वैश्य समाज के 25 हजार वोट और भाजपा के कोर वोटर भी उनके साथ हैं. यही समीकरण उन्हें जीत दिलाता है.

लालू यादव और राबड़ी देवी
लालू यादव और राबड़ी देवी (ETV Bharat)

भाजपा के वोट प्रतिशत में गिरावट : 1990 से लगातार जीत रहे प्रेम कुमार के वोट प्रतिशत में पिछले तीन चुनावों से गिरावट आई है. 2010 में उनका वोट प्रतिशत 53.92 था जो 2020 में घटकर 49.89 रह गया. जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 41.02 तक पहुंच गया.

''1990 के चुनाव में पहली बार प्रेम कुमार ने जीत दर्ज की थी, उसमें सेकंड पोजीशन पर सीपीआई के प्रत्याशी पूर्व मंत्री शकील खान रहे थे, हालांकि कम ही वोट से शकील खान की हार हुई थी, लेकिन उसके बाद से गया का जो वोटिंग पैटर्न है वह बदल गया है.''- एस एम फरहाद, राजनीतिक विश्लेषक

2005 में भी जीत की लहर : 2005 के दोनों चुनावों में प्रेम कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया. 2005 के विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार का मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी संजय सहाय से था, प्रेम कुमार को 48098 वोट मिले, जबकि संजय सहायक को 32208 मत ही मिल सके थे, 2005 के अक्टूबर नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव का ये नतीजा था, इस में भी प्रेम कुमार ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी.

गयाजी का चुनावी इतिहास : देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के टिकट पर केशव प्रसाद 1952 में विधायक बने थे. साल 1957 में कांग्रेस की टिकट पर सरदार मोहन विधायक चुने गए. जबकि साल 1962 में निर्दलीय श्याम भारतवार विधायक बने थे. 1967 और 1969 के चुनाव में गोपाल मिश्रा जनसंघ की टिकट पर विधायक बने, जबकि 1972 में युगल किशोर प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर जीते थे. 1977 में सुशीला सहाय जनता पार्टी की टिकट पर विधायक बनी थीं, वहीं 1980 और 1985 में जयकुमार पालित विधायक बने, फिर इसके बाद भाजपा के प्रेम कुमार का दौर 1990 से जो शुरू हुआ वह 2025 तक जारी है.

गयाजी का जातीय समीकरण : गयाजी में अल्पसंख्यक समाज के करीब 60 हजार वोट हैं. वैश्य समाज के 50 से 55 हजार वोट हैं. कायस्थ और चंद्रवंशी समाज के 25-25 हजार वोट हैं. भूमिहार-राजपूत और पिछड़े समाज के भी अच्छे खासे वोट हैं. जबकि पिछड़ा समाज के करीब 30 हजार वोट गया में हैं.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

GAYA TOWN ASSEMBLY SEATBJP MLA PREM KUMARडॉ प्रेम कुमारगया टाउन विधानसभा सीटBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.