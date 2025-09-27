ETV Bharat / state

बीजेपी बोली- पेपर लीक नहीं केवल एक व्यक्ति द्वारा नकल का मामला था, राजनैतिक एजेंडे में न फंसे युवा

हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित और सफल भविष्य निर्माण के प्रति कटिबद्ध है. यूकेएसएससी परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक छात्र हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिनकी चिंता पार्टी और सरकार दोनों को है. -मुन्ना सिंह चौहान, बीजेपी विधायक-

विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने यूकेएसएसएससी पेपर नकल मामले में युवाओं को भरोसा दिलाया है कि प्रदर्शनकारियों की उचित मांगों पर सरकार गंभीरता से उचित निर्णय लेगी. धामी सरकार युवा हितों के लिए समर्पित ढंग से कार्य कर रही है. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कठोर कार्रवाई होगी.

देहरादून: यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग) पेपर लीक मामले में युवाओं का आंदोलन जारी है. वहीं आज इस मामले में बीजेपी की तरफ से पार्टी प्रदेश मुख्यालय देहरादून मे प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आंदोलनरत छात्रों की युक्ति संगत और व्यवहारिक मांगों को सरकार अवश्य मानेगी. युवा राजनैतिक एजेंडे में फंसने के बजाय सीधे सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे.

विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि यूकेएसएसएससी पेपर को लेकर हाल में ही जो मामला सामने आया है, उसे ध्यान से समझने की जरूरत है. पहली बात कि ये पेपर लीक का नहीं, केवल एक एग्जाम सेंटर के एक कमरे एक व्यक्ति द्वारा नकल का मामला था. जिस पर मामला संज्ञान में आते ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और SIT बनाकर एक माह में रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं. जांच अवधि तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जायेगा. वहीं जांच रिपोर्ट के आधार पर नकल कानून के अनुसार आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून में युवाओं का प्रदर्शन. (ETV Bharat)

विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि यदि कहीं कोई त्रुटि या साजिश हुई है तो वह सामने आए, जो बिना किसी जांच के संभव नहीं है. लिहाजा सभी को जांच में सहयोग करना चाहिए. यदि किसी छात्र, अभिभावक या किसी अन्य के पास कोई सबूत, तथ्य या जानकारी हो वे SIT को बताएं. यदि वो फिर भी संतुष्ट न हो तो गठित न्यायिक आयोग के सामने रखें. जांच की रिपोर्ट आने तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं है.

विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं को किसी भी तरह से उन तमाम लोगों की साजिश में नहीं फंसना चाहिए, जो इसमें अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं. क्योंकि उनकी सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और सफलता को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है.

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में युवाओं का हल्ला बोल. (ETV Bharat)

विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि साल 2022 में जब से तमाम नकल प्रकरण सामने आने शुरू हुए, तत्काल बड़े-छोटे सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई. मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को समझते हुए नकल माफियाओं का समूल नाश करने के लिए ही उनकी सरकार देश का सबसे कठोर नकल निरोधक कानून लेकर आई, जिसके संरक्षण में अब तक 25 हजार से अधिक नौकरियां पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से दी गई हैं. सैकड़ों नकल माफियाओं की गिरफ्तारियां हुई, गैंगस्टर लगाया गया, 60 से अधिक संपत्तियां जब्त हुई.

उन्होंने कहा कि धामी शासन में माफियाओं का नेटवर्क ध्वस्त होने से आज होनहारों का सपना साकार हो रहा है. एक ही परीक्षार्थी कई परीक्षाओं में चयनित हो रहे है. सभी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर संपन्न होने के साथ ही परिणाम भी निर्धारित समय पर घोषित हो रहा है और ज्वाइनिंग के लिए भी चयनित युवाओं को इंतजार नहीं करना पड़ रहा है.

