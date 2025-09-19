BJP नेता Vs महिला सुरक्षा; 8 साल में 5 सेक्स स्कैंडल में फंसे, क्यों टूट रहा पार्टी का अनुशासन
भाजपा के कुलदीप सिंह सेंगर स्वामी चिन्मयानंद से लेकर गौरीशंकर अग्रहरि तक 8 साल में 5 नेता सेक्स स्कैंडल में फंसे, पार्टी से हुए निष्कासित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 1:19 PM IST
लखनऊ: अक्सर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों में अपराध व महिला सुरक्षा को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता है. भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता में अभी 8 साल हुए हैं. इन सालों में जहां यूपी में विकास की ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी है, वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं की गंदी हरकतें भी सामने आई हैं.
भाजपा के कई बड़े नेताओं पर इन 8 साल में सेक्स स्कैंडल के गंभीर आरोप लगे हैं. ये आरोप पीड़ित महिलाओं ने ही लगाए हैं. जांच के बाद पार्टी ने इन नेताओं को निलंबित या निष्कासित कर दिया. कुलदीप सिंह सेंगर और स्वामी चिन्मयानंद जैसे मामलों से शुरू हुआ यह सिलसिला बाराबंकी के उपेंद्र रावत से होते हुए गोंडा के अमर किशोर कश्यप और अब सिद्धार्थनगर के गौरीशंकर अग्रहरी तक पहुंच चुका है.
हर दो-तीन महीने में कोई न कोई घटना सामने आ रही है, जो भाजपा की छवि को धूमिल कर रही है. विपक्ष जहां इसे भाजपा की संस्कृति बताता है वहीं भाजपा ने हर बार कार्रवाई की. लेकिन, लगातार हो रहीं घटनाएं पार्टी की नैतिकता और अनुशासन पर सवाल जरूर खड़े करती हैं.
महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर भाजपा जो दावे करती है, वे इन स्कैंडल से कमजोर पड़ रहे हैं. कुल मिलाकर, पिछले आठ साल में 5 बड़े नेता ऐसे फंसे, जिन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया. इनमें सबसे चर्चित मामला 2017 का है, जब उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया.
कुलदीप सेंगर की कहानी: पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि वह सेंगर से नौकरी के लिए मिलने गई थी, लेकिन उन्होंने उसे अगवा कर कई दिन तक शारीरिक शोषण किया. बाद में लड़की के पिता को सेंगर के भाई और समर्थकों ने पीट-पीटकर मार डाला. इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया.
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई ने जांच की और 2018 में सेंगर को गिरफ्तार किया गया. 2019 में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई. भाजपा ने पहले निलंबन दिया, लेकिन जनता के दबाव में अगस्त 2019 में उन्हें स्थायी रूप से पार्टी से निकाल दिया गया. यह मामला भाजपा के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि सेंगर को पार्टी का प्रभावशाली नेता माना जाता था.
स्वामी चिन्मयानंद की कहानी: 2019 में स्वामी चिन्मयानंद पर एक लॉ स्टूडेंट ने दुष्कर्म और शोषण के आरोप लगाए. चिन्मयानंद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, जो शाहजहांपुर में अपने आश्रम और कॉलेज चलाते थे. लड़की ने आरोप लगाया था कि चिन्मयानंद ने उसे नौकरी का लालच देकर बुलाया और उसके नहाते हुए वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया. फिर कई बार शारीरिक शोषण किया. लड़की के फेसबुक पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमाया.
पहले पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की, लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एसआईटी बनी. सितंबर 2019 में चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया. भाजपा ने उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया. हालांकि, अदालत ने उन्हें दुष्कर्म के बजाय धमकी और अपहरण के आरोप में सजा दी.
लेकिन यह स्कैंडल पार्टी के लिए शर्मनाक रहा. इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार थे और समय के साथ यह साबित भी हो रहा है. बाकी पार्टी का जो भी एक्शन है उसे उन्होंने स्वीकार किया है.
बाराबंकी के उपेंद्र सिंह रावत की कहानी: यह सिलसिला 2024 में बाराबंकी पहुंचा, जब भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत का कथित अश्लील वीडियो वायरल हुआ. लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही वीडियो फैला, जिसमें रावत को एक विदेशी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया.
रावत ने इसे डीपफेक एआई जेनरेटेड फर्जी वीडियो बताया और एफआईआर दर्ज कराई. उनका कहना है कि टिकट मिलते ही विरोधियों ने उनकी छवि खराब करने की साजिश रची थी. पार्टी ने जांच के आदेश दिए, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया.
पार्टी ने उन्हें निष्कासित नहीं किया, लेकिन केस ने पार्टी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दीं. उपेंद्र सिंह रावत का इस बारे में कहना है कि उनका यह वीडियो एआई जेनरेटेड था. जांच में भी सिद्ध हो जाएगा और मैं पूरी तरह से पाक साफ हो जाऊंगा.
गोंडा के अमर किशोर कश्यप की कहानी: 2025 में गोंडा जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप का वीडियो सामने आया. अप्रैल में भाजपा कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे में कैद इस फुटेज में कश्यप को एक महिला कार्यकर्ता के साथ सीढ़ियों पर आपत्तिजनक हरकत करते दिखाया गया. वीडियो मई में वायरल हुआ. कश्यप ने सफाई दी कि महिला बीमार थी और वह उसे सहारा दे रहे थे. पार्टी ने शो-कॉज नोटिस जारी किया और बाद में उन्हें पद से हटा दिया.
महिला ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन कश्यप ने इस मामले में कहा था कि महिला को चक्कर आ रहा था. उन्होंने उसे सहारा दिया, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ, उनकी नीयत खराब नहीं थी. वह पूरी तरह से पाक साफ हैं.
गौरीशंकर अग्रहरी की कहानी: सबसे ताजा मामला सिद्धार्थनगर का है. सितंबर 2025 में जिला उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रहरी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक किशोरी के साथ कमरे में आपत्तिजनक अवस्था में नजर आए. अग्रहरी ने इसे फर्जी बताया, लेकिन भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया.
गौरीशंकर अग्रहरी का कहना है कि यह वीडियो गलत तरीके से बनाया गया है और इसमें उनकी छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है जांच के बाद यह तय हो जाएगा कि मैं कितना गलत हूं और कितना सही.
हर गलत काम के खिलाफ कार्रवाई: बीजेपी के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने आदेश जारी किया. उन्होंने बताया कि इस मामले में हम हर बार कार्रवाई करते हैं. ऐसे किसी भी नेता को पार्टी नहीं छोड़ेगी जो इस तरह के किसी कृत्य में शामिल होगा.
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव का कहना है कि पार्टी अनुशासन से बंधी है. बहुत बड़ी पार्टी है. लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता हैं. इनमें से कुछ गलत रास्ते पर चले जाते हैं और पार्टी उनको सबक सिखाती है. आगे भी ऐसा किया जाएगा.
बब्बन सिंह की कहानी: बलिया के बब्बन सिंह बिहार में एक शादी के दौरान आर्केस्ट्रा की डांसर के साथ अश्लील नृत्य करते पाए गए थे. उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद में पार्टी ने उनको निकाल दिया था. बब्बन सिंह ने इस मामले में कुछ मंत्रियों और नेताओं पर आरोप लगाया था. उनका कहना है कि उनको फर्जी तरीके से फंसाया गया है और समय उनका न्याय करेगा.
