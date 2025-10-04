रामलीला में भड़के भाजपा विधायक, आयोजक के साथ दुर्व्यवहार के आरोप, गोपीचंद मीणा ने दी सफाई
भीलवाड़ा में भाजपा विधायक गोपीचंद पर रामलीला आयोजक के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं.
Published : October 4, 2025 at 3:53 PM IST
भीलवाड़ा : भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा रामलीला में आयोजकों की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर को बुलाने की बात पर भड़के गए. उनपर आरोप है कि उन्होंने एक आयोजक को लात मारी और धक्का भी दिया. इसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने आयोजक को लात नहीं मारी है. उसको सिर्फ भाजपा के राजनेताओं के आगे पर्दा नहीं लगाने का इशारा किया है.
शनिवार को जहाजपुर कस्बे में रामलीला का समापन हुआ. इस दौरान रामलीला आयोजन समिति ने क्षेत्रीय भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर सहित सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी को आमंत्रित किया था. जहाजपुर नगरपालिका के सहयोग से आयोजित इस रामलीला के मंचन में शनिवार शाम क्षेत्रीय भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा, प्रधान प्रतिनिधि किशोर कुमार शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचे और मंच पर बैठे थे. इसी दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वह जहाजपुर से पूर्व विधायक धीरज गुर्जर भी आयोजन समिति के निमंत्रण पर वहां पहुंचे और आयोजन समिति के कहने पर रामलीला में आए भक्तों को संबोधन की शुरुआत कर दी.
बताया जा रहा है कि इससे नाराज होकर मंच पर बैठे क्षेत्रीय भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने आयोजक प्रकाश गुजराती को खूब खरी-खोटी सुनाई. साथ ही आरोप है कि दूर जाने का इशारा करते हुए उन्हें लात मार दी. इस दौरान विधायक मीणा के पास ही बैठे प्रधान पति किशोर कुमार शर्मा उन्हें समझाते भी नजर आ रहे हैं.
इस संबंध में विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि नगर पालिका के सहयोग से जहाजपुर कस्बे में प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन होता है. यहां कुछ पदाधिकारियों ने षड्यंत्रपूर्वक कांग्रेस के पूर्व विधायक धीरज गुर्जर को भी बुला लिया. हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते थे वही आज रामलीला के प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं. आयोजन समिति की ओर से धीरज गुर्जर के आते ही तुरंत उनका भाषण करवा दिया. इस दौरान आयोजन समिति के एक पदाधिकारी प्रकाश गुजराती और हम मंच पर बैठे थे तो हमारे आगे पर्दा लगाने लगा, तब प्रकाश गुजराती को हमने लात नहीं मारी. सिर्फ इशारा किया है पर्दा लगाने की जरूरत नहीं है. एक धार्मिक मंच है सभी पार्टियों के राजनेता व पदाधिकारी आ सकते हैं. यह मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.