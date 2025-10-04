ETV Bharat / state

रामलीला में भड़के भाजपा विधायक, आयोजक के साथ दुर्व्यवहार के आरोप, गोपीचंद मीणा ने दी सफाई

भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ( ETV Bharat Bhilwara )

Published : October 4, 2025 at 3:53 PM IST

भीलवाड़ा : भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा रामलीला में आयोजकों की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर को बुलाने की बात पर भड़के गए. उनपर आरोप है कि उन्होंने एक आयोजक को लात मारी और धक्का भी दिया. इसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने आयोजक को लात नहीं मारी है. उसको सिर्फ भाजपा के राजनेताओं के आगे पर्दा नहीं लगाने का इशारा किया है. शनिवार को जहाजपुर कस्बे में रामलीला का समापन हुआ. इस दौरान रामलीला आयोजन समिति ने क्षेत्रीय भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर सहित सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी को आमंत्रित किया था. जहाजपुर नगरपालिका के सहयोग से आयोजित इस रामलीला के मंचन में शनिवार शाम क्षेत्रीय भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा, प्रधान प्रतिनिधि किशोर कुमार शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचे और मंच पर बैठे थे. इसी दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वह जहाजपुर से पूर्व विधायक धीरज गुर्जर भी आयोजन समिति के निमंत्रण पर वहां पहुंचे और आयोजन समिति के कहने पर रामलीला में आए भक्तों को संबोधन की शुरुआत कर दी. वीडियो आया सामने (ETV Bharat Bhilwara)