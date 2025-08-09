Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम में बोले चंपई सोरेन, आदिवासी को कुछ मिला नहीं सिर्फ खोया है - WORLD TRIBAL DAY

जामताड़ा में बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया.

BJP MLA Champai Soren participated in program on World Tribal Day in Jamtara
जामताड़ा में बीजेपी विधायक चंपई सोरेन का स्वागत करते कार्यकर्ता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read

जामताड़ा: 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जामताड़ा में भी ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किये गये. नाला में आदिवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व सीएम सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन हेलिकॉप्टर से जामताड़ा पहुंचे. जहां उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के लिए एक और आंदोलन की जरूरत बताया कहा कि आदिवासी को कुछ मिला नहीं खोया है.

जामताड़ा में विभिन्न आदिवासी समाज संगठन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. जहां आदिवासी संगठन और समाज के लोग काफी संख्या में भाग लेते हैं. लेकिन इस बार कई जगह पर झामुमो सुप्रीमो दिवंगत शिबू सोरेन के निधन को लेकर आदिवासी संगठनों के द्वारा सादगी से विश्व दिवस मनाया गया. आदिवासी दिवस पर नाला में आदिवासी संगठन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हेलिकॉप्टर से जामताड़ा पहुंचे. जहां पार्टी कार्यकर्ता और संगठन के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया.

जामताड़ा में बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया (ETV Bharat)

'आदिवासी समाज ने खोया है पाया कुछ नहीं, इसके लिए आंदोलन की जरूरत'

विश्व आदिवासी के मौके पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज का एक लंबा इतिहास रहा है. झारखंड में तिलकामांझी से लेकर अब तक कई महापुरुषों द्वारा आंदोलन किए गए. उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज कितना पाया खोया इसको लेकर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि अब तक आदिवासी समाज को कुछ मिला नहीं खोया है. इसके लिए एक और आंदोलन की जरूरत है.

विश्व आदिवासी दिवस जामताड़ा में काफी धूमधाम के साथ आदिवासी समाज संगठन द्वारा मनाया जाता है कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. लेकिन इस बाद ऐसे कार्यक्रमों में सादगी नजर आई.

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस ने सादगी पूर्वक मनाया आदिवासी दिवस! अगस्त क्रांति दिवस पर देश के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

इसे भी पढे़ं- जे नाची से बांची, आदिवासी समाज के रोम-रोम में रचा-बसा है गीत और संगीत!

इसे भी पढ़ें- कई आदिवासी दिवस बीते पर अब तक शुरू नहीं हो सका जनजातीय अध्ययन केंद्र, साकार नहीं हो सका पीएम का सपना!

जामताड़ा: 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जामताड़ा में भी ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किये गये. नाला में आदिवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व सीएम सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन हेलिकॉप्टर से जामताड़ा पहुंचे. जहां उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के लिए एक और आंदोलन की जरूरत बताया कहा कि आदिवासी को कुछ मिला नहीं खोया है.

जामताड़ा में विभिन्न आदिवासी समाज संगठन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. जहां आदिवासी संगठन और समाज के लोग काफी संख्या में भाग लेते हैं. लेकिन इस बार कई जगह पर झामुमो सुप्रीमो दिवंगत शिबू सोरेन के निधन को लेकर आदिवासी संगठनों के द्वारा सादगी से विश्व दिवस मनाया गया. आदिवासी दिवस पर नाला में आदिवासी संगठन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हेलिकॉप्टर से जामताड़ा पहुंचे. जहां पार्टी कार्यकर्ता और संगठन के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया.

जामताड़ा में बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया (ETV Bharat)

'आदिवासी समाज ने खोया है पाया कुछ नहीं, इसके लिए आंदोलन की जरूरत'

विश्व आदिवासी के मौके पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज का एक लंबा इतिहास रहा है. झारखंड में तिलकामांझी से लेकर अब तक कई महापुरुषों द्वारा आंदोलन किए गए. उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज कितना पाया खोया इसको लेकर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि अब तक आदिवासी समाज को कुछ मिला नहीं खोया है. इसके लिए एक और आंदोलन की जरूरत है.

विश्व आदिवासी दिवस जामताड़ा में काफी धूमधाम के साथ आदिवासी समाज संगठन द्वारा मनाया जाता है कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. लेकिन इस बाद ऐसे कार्यक्रमों में सादगी नजर आई.

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस ने सादगी पूर्वक मनाया आदिवासी दिवस! अगस्त क्रांति दिवस पर देश के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

इसे भी पढे़ं- जे नाची से बांची, आदिवासी समाज के रोम-रोम में रचा-बसा है गीत और संगीत!

इसे भी पढ़ें- कई आदिवासी दिवस बीते पर अब तक शुरू नहीं हो सका जनजातीय अध्ययन केंद्र, साकार नहीं हो सका पीएम का सपना!

For All Latest Updates

TAGGED:

TRIBAL ORGANIZATIONS PROGRAMSJAMTARABJP MLA CHAMPAI SORENसादगी से विश्व आदिवासी दिवस मनायाWORLD TRIBAL DAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.