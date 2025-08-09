जामताड़ा: 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जामताड़ा में भी ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किये गये. नाला में आदिवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व सीएम सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन हेलिकॉप्टर से जामताड़ा पहुंचे. जहां उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के लिए एक और आंदोलन की जरूरत बताया कहा कि आदिवासी को कुछ मिला नहीं खोया है.

जामताड़ा में विभिन्न आदिवासी समाज संगठन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. जहां आदिवासी संगठन और समाज के लोग काफी संख्या में भाग लेते हैं. लेकिन इस बार कई जगह पर झामुमो सुप्रीमो दिवंगत शिबू सोरेन के निधन को लेकर आदिवासी संगठनों के द्वारा सादगी से विश्व दिवस मनाया गया. आदिवासी दिवस पर नाला में आदिवासी संगठन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हेलिकॉप्टर से जामताड़ा पहुंचे. जहां पार्टी कार्यकर्ता और संगठन के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया.

जामताड़ा में बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया (ETV Bharat)

'आदिवासी समाज ने खोया है पाया कुछ नहीं, इसके लिए आंदोलन की जरूरत'

विश्व आदिवासी के मौके पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज का एक लंबा इतिहास रहा है. झारखंड में तिलकामांझी से लेकर अब तक कई महापुरुषों द्वारा आंदोलन किए गए. उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज कितना पाया खोया इसको लेकर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि अब तक आदिवासी समाज को कुछ मिला नहीं खोया है. इसके लिए एक और आंदोलन की जरूरत है.

विश्व आदिवासी दिवस जामताड़ा में काफी धूमधाम के साथ आदिवासी समाज संगठन द्वारा मनाया जाता है कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. लेकिन इस बाद ऐसे कार्यक्रमों में सादगी नजर आई.

