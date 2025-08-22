ETV Bharat / state

झारखंड में फिर से डेमोग्राफी के मुद्दे को हवा मिली है. इसके लेकर भाजपा विधायक द्वारा प्रदेश में SIR कराने की मांग की गयी है.

BJP MLA Champai Soren demanded from Election Commission of India conduct Special intensive revision in Jharkhand
झारखंड विधानसभा
Published : August 22, 2025 at 2:00 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के पहले दिन सदस्य भाग लेने के लिए यहां पहंचे. यहां मीडिया के साथ बात करते हुए विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कई मुद्दों पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया. इस दौरान सूर्या हांसदा एनकाउंटर और एसआईआर का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंपई सोरेन ने राज्य में जल्द विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) कराने की मांग भारत निर्वाचन आयोग से की है. पूरक मानसून सत्र की कार्यवाही में भाग लेने विधानसभा पहुंचे चंपई सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से राज्य में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उसके बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि झारखंड में भी SIR हो.

चंपई सोरेन ने बिहार में एसआईआर का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वहां क्या गड़बड़ हो रहा है कोई नाम कटने वाले 35 लाख लोगों में से 35 गड़बड़ी तो सामने लाकर दिखाए.

'सूर्या हांसदा की हत्या हुई है, सीबीआई जांच जरूरी'

भाजपा विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में आदिवासी और मूलवासी के हितों की बात करने वाले, जल जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले राजनीतिक और आदिवासी नेता सूर्या हांसदा की हत्या पुलिस ने की है. फर्जी एनकाउंटर की अब सरकार लीपापोती करना चाहती है जो वह नहीं होने देंगे. उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.

'मंत्री सुदिव्य कुमार नहीं जानते आदिवासियों का दर्द'

24 अगस्त को नगड़ी में बनने वाली रिम्स 2 के लिए चिन्हित जमीन पर खेती करने की घोषणा को सही बताते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि उनका विरोध इसलिए है, क्योंकि सरकार ने गलत तरीके से नियम को ताक पर रखकर नगड़ी के आदिवासी और मूलवासियों की जमीन पर बाउंड्री की है. यह भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के नियमों को भी उल्लंघन है. ऐसे में उनका विरोध आदिवासी और मूलवासी के खेती योग्य और उपजाऊ जमीन बचाने की है. उन्होंने कहा की राजधानी रांची में ही कई जगह पर सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है वहां पर सरकार RIMS-2 क्यों नहीं बनवाती, यह एक बड़ा सवाल है.

'रिम्स-2 जनता की जरूरत, विरोध करने वालों से जनता ही लेगी हिसाब'

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपई सोरेन द्वारा 24 अगस्त को रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 के लिए चिन्हित जमीन पर हल बैल चलाने की घोषणा को मंत्री ने सिर्फ राजनीतिक स्टंट करार दिया है. शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि रिम्स-2 की जरूरत राज्य के लोगों की मांग है. जो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका विरोध करेंगे उनसे जनता ही हिसाब लेगी.

झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दौरान ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजने की मांग पर भाजपा सचेतक ने प्रतिक्रिया दी है. नवीन जायसवाल ने कहा कि उनके श्राद्ध कर्म के दौरान ही एक निर्दोष आदिवासी सूर्या हांसदा का फर्जी एनकाउंटर कर उसकी हत्या कर दी गयी. जल जंगल जमीन और आदिवासी-मूलवासी के हितों की बात करते रहे लेकिन उनके निधन के बाद अभी श्राद्ध कर्म भी नहीं हुआ और एक आदिवासी सूर्या हांसदा की फर्जी एनकाउंटर कर दी गयी. नवीन जायसवाल ने कहा कि अभी सत्र चलेगा, पार्टी इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी.

'सीआईडी नहीं सीबीआई से हो जांच'

डुमरी से JKLM विधायक जयराम महतो ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. मानसून सत्र में भाग लेने के लिए विधानसभा पहुंचे जयराम महतो ने कहा कि जिस तरह की स्थिति में सूर्या हांसदा का शव था और गोली उसके पेट पर लगी थी. इससे साफ है कि उसका फर्जी एनकाउंटर पुलिस ने किया है. इस मामले की CID जांच पर आपत्ति जताते हुए जयराम महतो ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए.

'गुरुजी को मिलना चाहिए भारत रत्न'

विधायक जयराम महतो ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न " देने की मांग का समर्थन किया. जयराम महतो ने कहा कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मांग का समर्थन करते हैं.

'संविधान में 130वां संशोधन पर उठ रहे सवाल'

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो जयराम महतो ने कहा कि वर्तमान में जो स्थिति देश की है. उसमें 30 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद स्वतः पीएम, मंत्री, सीएम के पद से बर्खास्त हो जाने वाला कानून ठीक नहीं होगा. इसका गलत उपयोग होने की पूरी संभावना है.

'मतदाता सूची दुरुस्त होना ही चाहिए'

JKLM विधायक जयराम महतो ने कहा कि वह SIR का इस संदर्भ में समर्थन करते है कि एक मतदाता का नाम किसी एक ही जगह पर मतदाता सूची में होना चाहिए. यह नहीं होना चाहिए कि एक ही वोटर का अलग अलग और कई राज्यों के मतदाता सूची में नाम हो.

