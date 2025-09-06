ETV Bharat / state

अपनी ही सरकार में धरना देने को मजबूर दिग्गज BJP विधयाक! कोतवाली के सामने जमाया डेरा

आज शनिवार को बीजेपी के दिग्गज विधायक बंशीधर भगत ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. उन्होंने हल्द्वानी कोतवाली में धरना दिया.

धरने पर बैठे कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 8:21 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 8:37 PM IST

हल्द्वानी: भाजपा के नेताओं को इन दिनों अपने ही सरकार में अधिकारियों के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत पुलिस के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में धरने पर बैठ गए. उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए.

आज कल नैनीताल पुलिस खासी चर्चाओं में है. एक मामला शांत नहीं होता कि कहीं न कहीं कोई दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है. जिला पंचायत चुनाव के दौरान नैनीताल में हुए बवाल के बाद पुलिस के खिलाफ लगातार मामले आ रहे हैं. शुक्रवार को जहां भाजपा के जिला मंत्री विपिन पांडे ने अपने ऊपर लगाए गए मुकदमे को गलत बताते हुए हल्द्वानी के मुखानी थाना में जमकर हंगामा किया तो वहीं आज कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने पुलिस के खिलाफ कोतवाली में मोर्चा खोल दिया.

अपनी ही सरकार में धरना देने को मजबूर दिग्गज BJP विधयाक! (ETV Bharat)

पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सात बार के विधायक बंशीधर भगत आज शनिवार को अपने समर्थकों के साथ हल्द्वानी कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए.

विधायक बंशीधर भगत का आरोप है कि भाजपा के पार्षद के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बदसलूकी की गई है. पुलिस ने विधायक बंशीधर भगत को काफी मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे. बंशीधर भगत की मांग है कि जब तक भाजपा पार्षद के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा.

विधायक बंशीधर भगत का आरोप है कि पहले तो पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने बीजेपी पार्षद के साथ बदसलूकी की और फिर पुलिस ने उसके साथ अपराधियों की तरफ व्यवहार किया है. इतना ही नहीं देर रात को पुलिस बीजेपी पार्षद को उसके घर से उठाकर भी ले आई और अगले दिन तक उसे थाने में बैठाकर रखा.

विधायक बंशीधर भगत का आरोप है कि हल्द्वानी क्षेत्र में लगातार नशे का कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस उसे रोकने के बचाए भाजपा के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है. प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर भी पुलिस उनके नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है. बंशीधर का कहना है कि कोतवाली के पूरे स्टाफ को जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक वह धरने पर बैठेंगे.

वहीं भाजपा पार्षद अमित बिष्ट बताया कि स्ट्रीट लाइट को लेकर दो दिन पहले विवाद हुआ था, जिसकी उन्होंने पुलिस को सूचना भी दी. लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने उनके होटल पर पथराव किया. इसके अलावा उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की. उन्होंने किसी तरह से बीच बचाव किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसी घटना का वीडियो बनाकर गलत तरीके से वायरल कर दिया. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस उनको मारपीट के आरोप में उठाकर थाने ले आई, जहां पुलिस ने उनके बदसलूकी भी की.

वहीं बंशीधर भगत का कहना है कि जब तक पुलिस का कोई उच्च अधिकारी सामने नहीं आता है और थाने के सभी स्टाफ को नहीं बदला जाता है तब तक उनका धरना जारी रहेगा. हालांकि पुलिस के आश्वासन पर विधायक ने अपना धरना खत्म कर दिया. इस पूरे मामले में एसएसपी नैनीताल प्रहृाद नारायण मीणा का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी पुलिसकर्मी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

