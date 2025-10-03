ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू के साथ अभद्र व्यवहार, पूजा समिति के सदस्यों पर आरोप

हजारीबागः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की पुत्रवधू के साथ हजारीबाग में अभद्र व्यवहार किया गया है. उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई है. उन्होंने इस बाबत मुफस्सिल थाना में मारपीट गाली-गालौज करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया है.

पीड़िता ने मुफस्सिल थाना में आवेदन भी दिया है. जिसमें ये बताया गया है कि उनके साथ बदतमीजी के साथ बात करने और ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है. इसको लेकर प्राथमिक की दर्ज करें. उन्होंने अमृत नगर पूजा समिति के सदस्यों पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए आवेदन दर्ज करने की मांग की है.

आवेदन में कहा गया है कि शुक्रवार को वह अपने ससुराल गिरिडीह से रांची लौट रही थीं. अमृत नगर हजारीबाग के पास लगभग 7:15 बजे अमृत नगर पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा गाड़ी को जबरन रोका गया. उसके साथ अभद्र तरीके से बात की गयी. साथ रही गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई.

आवेदन में आगे बताया गया कि मेरे मना करने पर ड्राइवर के साथ समिति के सदस्यों के द्वारा बहुत मारपीट किया गया है और उसे जख्मी किया गया. जब उसे रोकने की कोशिश उनके द्वारा की गई तो और भी अधिक मारपीट करने लगे. बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू ने उपरोक्त तथ्य के आधार पर अमृत नगर पूजा समिति सदस्यों पर उचित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धारा के तहत प्राथमिक की दर्ज करने की मांग की है.