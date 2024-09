ETV Bharat / state

BJP का सदस्यता अभियान; बड़ा पद पाने के लिए 'चेन मार्केटिंग' में जुटे बड़े नेता, UP में बनाए 75 लाख कार्यकर्ता - 75 lakh BJP workers in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 2 minutes ago

BJP का सदस्यता अभियान ( Photo credit: ETV Bharat )