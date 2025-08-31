ETV Bharat / state

पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामला: भाजपा महिला मोर्चा निकालेगी आक्रोश मार्च, कांग्रेस कार्यालय के सामने देगी धरना - INDECENT COMMENT ON PM MODI MOTHER

बिहार में पीएम मोदी की मां के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर झारखंड में भी राजनीति गरमा गई है.

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2025 at 5:50 PM IST

रांची: बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला गरमाने लगा है. झारखंड में भी इसे लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा की नेता और कार्यकर्ता सोमवार, 1 सितंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरना देंगी.

इसे लेकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के लिए अभद्र शब्द बोले गए, उससे न केवल भाजपा नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, बल्कि देश की आम जनता और महिलाएं सभी मर्माहत हैं.

जानकारी देतीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा सोमवार (1 सितंबर) को जयपाल सिंह स्टेडियम के पास से श्रद्धानंद रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकालेगी. यह आक्रोश मार्च प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने एक विरोध सभा में तब्दील हो जाएगा.

आरती सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं. संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाकर दुनिया में देश की छवि धूमिल करने वाले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्दों के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.

गौरतलब हो कि बिहार के दरभंगा जिले में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस-राजद नेताओं के जाने के बाद मंच से एक युवक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्दों के विरोध में, "राष्ट्रीय धर्म रक्षा मंच" के बैनर तले लोगों ने बापू की प्रतिमा के सामने कान पकड़कर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की मां की तस्वीर के सामने माफी मांगकर अपना विरोध दर्ज कराया. मंच के अध्यक्ष अमृतेश पाठक ने सुखदेव नगर थाने में इस घटना के दोषियों के ख़िलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है.

