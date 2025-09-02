रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कांग्रेस मंच से अपशब्द कहे जाने पर भाजपा महिला मोर्चा, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय घेराव के लिए सड़कों पर उतर गई है. वहीं कांग्रेस ने इस आक्रोश का जवाब मोहब्बत और गुलाब के फूलों से देने की तैयारी कर ली है.

भाजपा महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन: भाजपा महिला मोर्चा ने आज बीटीआई ग्राउंड में शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है. यहां बड़ी सभा के बाद महिला कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में कांग्रेस मुख्यालय (राजीव भवन) का घेराव करेंगी. सभी कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराएंगी.

रायपुर में सियासी पारा हाई (ETV BHARAT)

कांग्रेस का ‘मोहब्बत’ से पलटवार: इधर, कांग्रेस ने भाजपा महिला मोर्चा की आक्रामक रणनीति को ‘मोहब्बत की दुकान’ खोलकर जवाब देने का ऐलान किया है. कांग्रेस महिला कार्यकर्ता कार्यालय गेट पर गुलाब लेकर खड़ी रहेंगी और भाजपा के महिला नेताओं का स्वागत करेंगी.

कांग्रेस का बयान: कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि हम नफरत नहीं फैलाते, हम मोहब्बत बांटते हैं. यही पैगाम देने के लिए भाजपा महिला मोर्चा का स्वागत हाथों में गुलाब लेकर करेंगे.

पीसीसी चीफ दीपक बैज का तंज: बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है. दीपक बैज ने कहा है कि जब बीज बोओगे बबूल का, तो आम कहां से पाओगे. बैज का कहना है कि मोदी ने सोनिया गांधी को लेकर क्या-क्या नहीं कहा. उनके लिए किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वह भी किसी की मां थी लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि किसी को भी कोई गाली दे.

"भाजपा के आदमी ने मोदी की मां को दी गाली": इस दौरान बैज ने साफ किया कि जिसने गाली दी थी, वह कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है. जब गाली दी गई उस दौरान मंच पर ना तो राहुल गांधी थे ना कोई कांग्रेसी नेता था. गाली देने वाला भाजपा का ही आदमी है और माहौल बिगड़ने के लिए उनके द्वारा इस तरह काम किया जाता है. कांग्रेस के कार्यक्रम में भाजपाई अपने आदमियों को घुसा कर माहौल बिगाड़ते हैं.

रायपुर में बढ़ा सियासी तापमान: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सियासी संग्राम बढ़ गया है. एक तरफ बीजेपी महिला मोर्चा कांग्रेस पर हमलावर है. दूसरी ओर कांग्रेस ने मोहब्बत वाला स्वागत पेश कर विरोधियों का वेलकम किया है. इस सबके बीच राजीव भवन रायपुर में पुलिस बल की तैनाती की गई है.