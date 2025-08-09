Essay Contest 2025

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी - BJP PLAN FOR BIHAR ELECTIONS

बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने 'फुलप्रूफ' प्लान तैयार किया है. संगठन को 5 जोन में बांटकर नई रणनीति बनाई है. पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..

BJP plan for Bihar elections
बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 6:37 PM IST

पटना: विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है. सांगठनिक दृष्टिकोण से 243 विधानसभा सीट के लिए पार्टी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है. पूरे राज्य को 5 जोन में बांटा गया है. दूसरे राज्यों के संगठन महामंत्री को भी बिहार के बैटलफील्ड में उतार दिया गया है. आधे दर्जन संगठन महामंत्री बिहार पहुंच चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है. इसके अलावे केंद्र के प्रतिनिधि भी जोन में शामिल होंगे.

बीजेपी ने बिहार को 5 जोन में बांटा: बिहार प्रदेश के पांच महामंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है. 5 जोन में पांच महामंत्री तैनात किए गए हैं. महामंत्रियों के लिए प्रवास कार्यक्रम भी तय किए गए हैं. पटना प्रक्षेत्र ,मगध और शाहाबाद प्रक्षेत्र, कोसी और सीमांचल प्रक्षेत्र, सारण और चंपारण प्रक्षेत्र के अलावा मिथिलांचल प्रक्षेत्र में बिहार को बांटा गया है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

फील्ड में उतरेंगे केंद्रीय मंत्री: हर एक प्रक्षेत्र में एक महामंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री को लगाया जा रहा है. इसके अलावे एक केंद्रीय मंत्री की भी तैनाती हर एक प्रक्षेत्र में होगी. राष्ट्रीय संगठन से भी एक नेता प्रक्षेत्र की टीम में शामिल होंगे. देश भर के अलग-अलग हिस्सों से आधे दर्जन संगठन महामंत्री बिहार पहुंच चुके हैं और उन्हें अलग-अलग प्रक्षेत्र की जिम्मेदारी भी दी गई है.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान (ETV Bharat)

किसे मिला पटना प्रक्षेत्र का जिम्मा?: प्रदेश महामंत्री लाजवंती झा को पटना पूरा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है. पटना प्रक्षेत्र के तहत पटना, नालंदा और नवादा जिले आते हैं. लाजवंती झा के साथ संगठन महामंत्री के तौर पर तेलंगाना के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को जिम्मेदारी दी गई है.

Bihar BJP
जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

राजेश वर्मा और अजय विष्ठ को जिम्मेदारी: प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा को मगध और शाहाबाद क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है. राजेश वर्मा के साथ संगठन महामंत्री के तौर पर अजय विष्ठ को जिम्मेदारी दी गई है. अजय विष्ठ उत्तराखंड के संगठन महामंत्री हैं.

Bihar BJP
दिलीप जायसवाल समेत अन्य बीजेपी नेता (ETV Bharat)

झारखंड-नागालैंड के नेताओं भी करेंगे प्रचार: कोसी, सीमांचल और अंग प्रदेश की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा को दी गई है. राधा मोहन सिंह के साथ संगठन महामंत्री के तौर पर झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और नागालैंड के संगठन महामंत्री अभय गिरी को जिम्मेदारी दी गई है. प्रदेश महामंत्री शिवेश राम को सारण और चंपारण क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है.

Bihar BJP
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

गुजरात के नेता को मिला मिथिलांचल का जिम्मा: इसके अलावे महामंत्री राकेश कुमार को मिथिलांचल की जिम्मेदारी दी गई है और गुजरात के संगठन महामंत्री रत्नाकर को भी मिथिलांचल की जिम्मेदारी दी गई है. प्रदेश महामंत्री शिवेश राम को सारण और चंपारण क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है. शिवेश राम के साथ संगठन महामंत्री के तौर पर अजय जमवाल को जिम्मेदारी दी गई है. अजय जमवाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री हैं.

Bihar BJP
पीएम मोदी के साथ नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री भी संभालेंगे एक प्रक्षेत्र की जिम्मेदारी: हर एक प्रक्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती भी की जा रही है. एक केंद्रीय मंत्री को एक प्रक्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी. केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रभारी के तौर पर काम करेंगे. इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन से एक पदाधिकारी भी एक प्रक्षेत्र में नियुक्त किए जाएंगे. राष्ट्रीय संगठन से राष्ट्रीय महामंत्री या फिर राष्ट्रीय मंत्री को एक प्रक्षेत्र में नियुक्त किया जाना है.

Bihar BJP
नरेंद्र मोदी के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. हमारे साथ संगठन महामंत्री भी होंगे. हम लोग मिलकर संगठन और कार्यक्रम को तय करेंगे. इसके अलावे बड़े नेताओं के कार्यक्रम को लेकर भी हम लोग फैसला लेंगे. हम केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों को जन-जन तक ले जाने का काम करेंगे. जो डिलीवरी डबल इंजन की सरकार ने दी है, उसकी बदौलत हम विधानसभा चुनाव में लक्ष्य हासिल करेंगे."- राधा मोहन शर्मा, महामंत्री, बिहार बीजेपी

Bihar BJP
बिहार बीजेपी के नेता (ETV Bharat)

क्या बोले प्रवक्ता?: भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि 5 जोन में बिहार को बांटा गया है. हर एक जोन के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है. चुनाव में हम लोग भी दूसरे राज्यों में जाते हैं और बिहार चुनाव में भी दूसरे राज्यों से नेता और कार्यकर्ता आ रहे हैं.

Bihar BJP
बिहार बीजेपी के नेता (ETV Bharat)

"हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीट के लक्ष्य को हासिल करेंगे. बिहार के नेता भी दूसरे राज्यों में जाते हैं, उसी तरह अन्य राज्यों के नेता भी बिहार आकर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

Bihar BJP
दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

कितनी असरदार होगी रणनीति?: बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मल्टी लेवल प्लान तैयार किया है और गठबंधन के घटक दलों के लिए भी पार्टी नेता काम कर रहे हैं. प्रदेश महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत तमाम नेताओं के लिए जिम्मेदारी तय की जा रही है. किन-किन नेताओं को चुनाव लड़ना है, इसकी रिपोर्टिंग भी प्रक्षेत्र के लोग करेंगे. इसके अलावे कहां गठबंधन की मजबूत स्थिति है और कहां कमजोरी स्थिति है, इसे लेकर भी मंथन होगा.

