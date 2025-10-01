ETV Bharat / state

झारखंड में खुशहाली और बिहार चुनाव में जीत के लिए मां के दरबार पहुंचे बीजेपी नेता, पूजा कर लिया आशीर्वाद

रांची के हिनू में दुर्गा मां के पंडाल में बीजेपी नेताओं ने पूजा अर्चना कर झारखंड समेत पूरे देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की.

मां के दरबार पहुंचे बीजेपी नेता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
रांची: महानवमी के मौके पर दुर्गा माता के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. ऐसी मान्यता है कि महानवमी पर विधिपूर्वक पूजा करने से भक्तों को जीवन में सिद्धि, सफलता और सुख समृद्धि मिलती है. ऐसे में राजनेता, मां के दरबार जाने से कैसे रह सकते हैं?

मां के दरबार में बीजेपी नेताओं ने टेका माथा

ऐसा ही नजारा राजधानी रांची के हिनू स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में देखने को मिला, यहां बीजेपी प्रदेश स्तर के अधिकांश नेताओं ने मां के दरबार में ना केवल माथा टेका बल्कि विधि विधान के साथ आराधना की और सुख समृद्धि की कामना की. देवी मां के दरबार पहुंचने वालों में बीजेपी संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और सांसद प्रदीप वर्मा समेत बड़े नेता मौजूद रहे.

बीजेपी नेताओं ने पंडाल में की पूजा अर्चना (Etv Bharat)

बिहार विधानसभा चुनाव और झारखंड की खुशहाली की कामना

देवी मां के दरबार पहुंचे बीजेपी नेताओं ने एक ओर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की. दूसरी ओर राज्य की स्थिति परिस्थिति से छुटकारा पाने की कामना करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता के लिए दुर्गा मां से प्रार्थना की. इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने झारखंड की जनता को शुभकामना देते हुए महानवमी की बधाई दी.

राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि शक्ति की उपासना से सुख एवं समृद्धि के साथ-साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है. ऐसे में मां से इस मौके पर राज्य में जो स्थिति परिस्थिति बनी है, उससे छुटकारा के लिए कामना की है. बीजेपी नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के रास्ते पर चलता रहे, ऐसी प्रार्थना दुर्गा मां से की है.

आज महानवमी है. 9 दिनों तक भक्तों के द्वारा अनुष्ठान किया गया है. झारखंड की जनता की सुख समृद्धि की कामना कर मां से यही प्रार्थना है कि देश समृद्धशाली हो, पूरी दुनिया में भारत शक्तिशाली राष्ट्र की पहचान, जो विगत 11 सालों से बन रही है वह और मजबूत हो और आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं ऐसे में हमारी पार्टी को सफलता मिले, इसकी मैं कामना करता हूं: प्रदीप वर्मा, राज्यसभा सांसद

