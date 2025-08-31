रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने "मन की बात" कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में मानसून के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदा और जान-माल की हुई हानि पर संवेदना प्रकट की तो ऐसे समय में NDRF की भूमिका की सराहना की. वहीं देशवासियों से आह्वान किया कि भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए "गर्व से कहिए ये स्वदेशी है".

जम्मू-कश्मीर में हो रहे बदलाव का किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स के सफल आयोजन और पहलगाम में हो रहे रॉयल प्रीमियम लीग के डे नाईट मैच के आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि दिन-रात का यह आयोजन यह दर्शा रहा है कि मेरा भारत बदल रहा है. प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से बढ़-चढ़ कर खेलने का आह्वान करते हुए कहा कि "जो खेलता है,वहीं खिलता है". प्रधानमंत्री ने इस दौरान जम्मू-कश्मीर में हुए देश का पहला "खेलो इंडिया" आयोजन में उम्दा प्रदर्शन करने वाले ओडिशा और जम्मू कश्मीर के एक-एक खिलाड़ी से बात भी की और उनकी हौसलाआफजाई की.

मन की बात कार्यक्रम में पीएम का संबोधन सुनने के बाद बयान देतीं भाजपा नेत्री. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"प्रतिभा सेतु" पोर्टल का मन की बात में जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "मन की बात" कार्यक्रम के दौरान कहा कि हर साल बड़ी संख्या में हमारे मेधावी युवा UPSC की परीक्षा में सफल होते हैं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की भी होती है जो अंतिम दौड़ में जाकर सफल नहीं हो पाते हैं. वैसे युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती. ऐसे ही युवाओं के लिए सरकार ने "प्रतिभा पोर्टल" शुरू किया है, ताकि इस पोर्टल पर वे सभी मेधावी युवा अपना बायोडेटा लोड कर सकें ताकि किसी भी अन्य एजेंसी, मल्टीनेशनल कंपनी या प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनियों को योग्य लोगों की तलाश हो तो उन्हें प्रतिभा पोर्टल के माध्यम से यह उपलब्ध हो जाए.

इस दौरान पीएम मोदी ने एक पॉडकास्ट पर कही अपनी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि उस पॉडकास्ट में उन्होंने शहडोल गांव में फुटबॉल के प्रति ग्रामीण युवाओं के जुनून का जिक्र किया था. जर्मनी के एक फुटबॉल खिलाड़ी ने मेरी बातों को सुना और फिर भारतीय दूतावास से संपर्क किया. अब जल्द ही शहडोल के युवा ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाएंगे, पीएम ने कहा कि देश में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ रही है.

पीएम ने सूरत के सिक्योरिटी गार्ड की प्रशंसा की

अपने मन की बात कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत शहर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले जितेंद्र सिंह राठौड़ की खास चर्चा की और देशवासियों को बताया कि कैसे वह देश के लिए शहीद हुए अमर वीर शहीदों की जानकारियां जुटाते हैं .पीएम मोदी ने कहा कि प्रथम विश्वयुद्ध से लेकर अब तक देश के लिए शहीद हुए सैकड़ों वीरों से जुड़ी जानकारियां और तस्वीरें जितेंद्र सिंह राठौड़ के पास उपलब्ध है.

प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान सौर ऊर्जा, 15 सितंबर को मनाए जाने वाले अभियंता दिवस, विश्वकर्मा पूजा का भी जिक्र किया और सभी को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी. इस दौरान उन्होंने विश्वकर्मा योजना का भी जिक्र किया.

लौह पुरुष की ऑडियो क्लिपिंग देशवासियों को सुनाई

"मन की बात" कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 1947 की ऑडियो क्लिपिंग सुनाई और हैदराबाद की उस समय की स्थिति और निजामों के अत्याचार पर लौह पुरुष की पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि अगले महीने देश हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है. इटली में महर्षि बाल्मीकि की प्रतिमा की स्थापना,कनाडा में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करना यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव हर जगह बढ़ रहा है.

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पीएम मन की बात कार्यक्रम में पीएम को संबोधन सुनते नेता. (फोटो-ईटीवी भारत)

गर्व से कहो, यह स्वदेशी है-पीएम

मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने लगातार तीन बार कहा "गर्व से कहो यह स्वदेशी है", एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल और एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत. प्रधानमंत्री ने आनेवाले त्योहारों के दौरान भी लोगों से स्वच्छता का ख्याल रखने का आह्वान किया.

भाजपा नेताओं ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात

झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज भाजपा के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह, कोषाध्यक्ष लवली गुप्ता, अरुण झा, संदीप वर्मा, इंद्रजीत यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने बड़ी टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी की मन की बात सुनी और उनके आह्वान पर अमल करने एवं स्वदेशी अपनाने की अपील की.