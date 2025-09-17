ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मदिन पर जश्न का माहौल, दुल्हन की तरह सजा भाजपा कार्यालय, आतिशबाजी के बीच कटा 75 किलो का लड्डू

रांची में धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया. इस मौके पर 75 किलो का केक काटा गया.

BJP leaders cut a 75 kilogram cake in Ranchi to celebrate PM Modi birthday
केक काटते बीजेपी नेता (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 9:31 PM IST

रांचीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे दिन भर अलग-अलग स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा. प्रदेश भाजपा कार्यालय में बुधवार शाम दीपोत्सव मनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई. बीजेपी नेता डॉ रानी ठाकुर के नेतृत्व में लोगों ने दीप जलाकर मोदी जी का जन्मोत्सव मनाया. इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय को दीपावली की तरह बिजली की रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया.

अल्बर्ट एक्का चौक पर आतिशबाजी के साथ कटा 75 किलो का लड्डू

इधर राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर बुधवार शाम दीपावली जैसा नजारा था. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ 75 किलो का लड्डू काट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया. इस मौके पर भाजपा नेता रमेश सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक चौक पर जमकर आतिशबाजी की और लोगों को प्रधानमंत्री के जन्मदिन की खुशी में मिठाइयां खिलाई.

इससे पहले रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया. प्रधानमंत्री के जन्मदिन की खुशी में उनके देश के लिए योगदान से संबंधित ऑडियो वीडियो का भी प्रसारण अल्बर्ट एक चौक पर किया गया.

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वह दीर्घायु हो और देश के लिए इसी तरह काम करते रहें इसकी मैं कामना करता हूं. उनके द्वारा दिए गए विकसित भारत के संकल्प को देश पूरा करे इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है.

इस अवसर पर भाजपा नेता रमेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि आज भारत दुनिया में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है. दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ जिस तरह से देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चहुमुखी विकास किया है, वह हमेशा याद रखा जाएगा. इस खुशी में हमारे लिए पीएम मोदी का यह जन्मदिन किसी दीपावली से कम नहीं है.

