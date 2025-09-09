ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी नेता, कई गंभीर आरोप लगाए

एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे विपिन पांडे ( फोटो- ETV Bharat )

विपिन पांडे ने कहा कि बड़े-बड़े मामले में पुलिस बिना जांच के मुकदमा दर्ज नहीं करती है, लेकिन पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के उनके ऊपर भेदभाव कर मुकदमा दर्ज किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बीजेपी नेताओं के दबाव में पुलिस मामूली बात पर बिना जांच पड़ताल के उनके खिलाफ कई संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है.

परिवार के धरने पर बैठे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे: दरअसल, नैनीताल पुलिस के खिलाफ एक बार फिर से हिंदूवादी नेता और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे अपनी पत्नी ब्लॉक सदस्य मीना पांडे और समर्थकों के साथ हल्द्वानी में एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे. इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नैनीताल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए.

हल्द्वानी: नैनीताल जिले में पुलिस और नेताओं के बीच लगातार विवाद के मामले सामने आ रहे हैं. इससे पहले जहां 7 बार के विधायक विधायक बंशीधर भगत ने नैनीताल पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे. उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए. साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने का आरोप भी मढ़ा. करीब 4 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद एसएसपी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा. काफी मान मनोबल के बाद विधायक बंशीधर ने अपना धरना खत्म किया. वहीं, अब बीजेपी के एक और नेता पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गया है.

आरोप लगाने वाला व्यक्ति अब मुकरा: विपिन पांडे ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने और मारपीट करने का आरोप लगाया था, वो व्यक्ति भी मुकर गया है. पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि उनके साथ किसी तरह के कोई घटना नहीं हुई है. उसके बावजूद भी पुलिस ने जबरदस्ती भेदभाव में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

उन्होंने कहा कि मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत वो कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं. इसके साथ शराब और नशे के खिलाफ वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं. जिसके चलते कुछ राजनीतिक और पुलिस के लोग द्वेष भावना रख रहे हैं. इतना ही नहीं जिस व्यक्ति ने गाड़ी चढ़ाने और मारपीट करने का आरोप लगाया था, वो अब पलट गया है.

विपिन पांडे ने कहा कि जो घटनास्थल बताया गया, वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जहां किसी तरह का विवाद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस बिना जांच पड़ताल के किसी व्यक्ति के तहरीर पर जान से मारने समेत संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस द्वेष भावना के तहत कार्य कर रही है.

"जब तक मेरे ऊपर लगे झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक मैं धरना जारी रखूंगा."- विपिन पांडे, बीजेपी नेता

वहीं, पूरे मामले में सीओ नितिन लोहनी ने जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने ये भी कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

"पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी ने भी इस मामले में माहौल खराब करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानून कारवाई की जाएगी."- नितिन लोहनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी

