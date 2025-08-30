ETV Bharat / state

आवारा कुत्तों की समस्याओं के समाधान को लेकर BJP नेता विजय गोयल ने निकाला पैदल मार्च - DELHI STRAY DOGS

दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आवारा कुत्तों के आतंक और बढ़ते डॉग बाइट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन.

दिल्ली में डॉग बाइट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन.
दिल्ली में डॉग बाइट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 3:24 PM IST

नई दिल्ली: आवारा कुत्तों पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है. सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हर तरफ कहीं कुत्तों के सपोर्ट, तो कहीं विरोध में लोग खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं. दिल्ली की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल लगातार आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने आवारा कुत्तों के समाधान की समस्याओं को लेकर पैदल मार्च निकाला. इस दौरान उनके साथ RWA के लोग भी मौजूद रहे.

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने साउथ दिल्ली और नई दिल्ली के अपने समर्थकों और आरडब्ल्यूए सदस्यों के साथ मिलकर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आवारा कुत्तों के आतंक और बढ़ते डॉग बाइट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. हाथों में पोस्टर लेकर महिलाएं और बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुईं.

आवारा कुत्तों के समाधान की समस्याओं को लेकर विजय गोयल ने क्या कहा, जानिए (ETV Bharat)

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि यह समस्या अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, पूरे देश के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं. बच्चों, बुज़ुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट, सरकार या एनजीओ? इंसान की जान जानवर से कम नहीं हो सकती. पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि अभी तक दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है. देश की राजधानी दिल्ली में अलग-अलग इलाकों से लगातार आवारा कुत्तों से कटने के मामले सामने आ रहे हैं.

इससे पहले, विजय गोयल डॉग बाइट के पीड़ितों के लिए मुआवज़ा और आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियमों में बदलाव की भी मांग कर चुके हैं. उन्होंने पशु प्रेमियों पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनमें से कई लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसलिए खड़े हुए क्योंकि वे पैसे के लिए एनजीओ चला रहे थे. बता दें कि शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त के अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था.

