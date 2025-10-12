ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह पहुंचे बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, बिहार चुनाव में कामयाबी की मांगी दुआ

अजमेर : भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन अजमेर शरीफ दरगाह हाजिरी देने पहुंचे. यहां उन्होंने सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए. शाहनवाज हुसैन अजमेर शरीफ दरगाह से बेहद आस्था रखते हैं और जब कभी विशेष मन्नत-मुराद करते हैं तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर जरूर आते हैं. इन दिनों बिहार चुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. भले ही पार्टी अभी उनके चुनाव लड़ने को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन राजनीतिक गलियारे से खबर है कि उन्हें बीजेपी बिहार की किशनगंज सीट से टिकट दे सकती है.

शाहनवाज हुसैन किशनगंज सीट से हिन्दू-मुस्लिम दोनों ही समुदायों में बेहद अच्छी पकड़ रखते हैं. इसके अलवा बिहार राज्य में बीजेपी मुस्लिम नेता होने के हवाले से उन्हें खास भूमिका में भी देखा गया है. ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में शाहनवाज हुसैन ने अपनी पार्टी की कामयाबी के साथ बिहार चुनाव में बेहतरीन रिजल्ट की दुआ मांगी है. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की दुआ के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अजमेर दरगाह पर चादर भी चढ़ाई और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की.