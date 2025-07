ETV Bharat / state

पटना में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, आरोपियों ने सीने में दागी चार गोलियां - BJP LEADER MURDERED IN PATNA

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

Published : July 13, 2025 at 7:35 AM IST | Updated : July 13, 2025 at 9:43 AM IST

पटना: बिहार में आरोपियों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन हत्या के मामले सामने आते रहते हैं. इसी क्रम में अपराधियों ने पुनपुन के पूर्व भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या कर दी है. वहीं, घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है. खेत पर गए थे भाजपा नेता: बताया जा रहा है कि भाजपा नेता सुरेंद्र केवट शनिवार की रात घर से खाना खाकर गांव से बाहर बिहटा-सरमेरा स्टेट हाइवे-78 के किनारे स्थित अपने खेत में लगे केबिन पर मोटर को बंद करने गए थे. आरोपी ने अंधाधुंध चलाई गोलियां: मोटर बंद करने के बाद वो घर के लिए बाइक पर सवार हो रहे थे, तभी दो बाइक पर चार आरोपी आए और सुरेंद्र केवट पर अंधाधुंध गोली चला दी. आरोपियों ने सुरेंद्र केवट को चार गोलियां मारी हैं. पटना में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat) पटना एम्स में तोड़ा दम: घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए. सूचना मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में सुरेंद्र केवट (मृतक) को उपचार के लिए पटना एम्स लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

