पूर्व विधायक मेवाराम की घर वापसी पर भाजपा नेता सुमन बोलीं-कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा फिर सामने आया

भाजपा नेता सुमन शर्मा ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के निर्णय से साबित हो गया कि उनका चाल, चरित्र, चेहरा वही है जो वर्षों से चला आ रहा है. अब कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है.

जयपुर : कांग्रेस में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की घर वापसी पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पोस्टर के जरिए विरोध दर्ज करा रहे हैं. वहीं, अब भाजपा भी पूरे मामले में कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूक रही. राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता सुमन शर्मा ने मेवाराम की वापसी पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया.

कांग्रेस का चेहरा सामने आया: सुमन शर्मा ने कहा कि अब तो जनता कांग्रेस से पूछेगी कि क्या उनका चाल, चरित्र, चेहरा यही है? जब उनकी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मेवाराम की वापसी पर विरोध दर्ज कर रहे हैं, खुले रूप से पोस्टर लगा रहे हैं और उसी चरित्रहीन व्यक्ति को पार्टी में वापस क्यों लिया जा रहा है?. मेवाराम की वापसी पर सुमन ने कहा कि हालांकि यह कांग्रेस का आंतरिक निर्णय है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जिस तरह से यह वापसी हुई है, उसके बाद उनके ऊपर से नीचे के नेताओं पर हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही उनका असली चेहरा है? क्या इस तरह के चरित्र के व्यक्ति को आप वापस लेकर महिलाओं को संदेश देना चाह रहे हो?

सुमन शर्मा ने कहा कि मेवाराम की वापसी पर उन्ही की पार्टी में विरोध हो रहा है. फिर ऐसा क्या कारण है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी वापस ले रही है. पहले उन्हें दिखावे के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया. मामला ठंडा पड़ा तो उन्हें वापस लिया गया. पार्टी का ये निर्णय अपने आपमें सवाल खड़ा करता है कि क्या कांग्रेस के नेता इसी तरह की राजनीति करते हैं?.