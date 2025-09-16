ETV Bharat / state

चोरी का सारा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड कांग्रेस के पास, डोटासरा ने दिया स्तरहीन बयान : पूनिया

कोटा में सतीश पूनिया ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 16, 2025 at 3:24 PM IST | Updated : September 16, 2025 at 3:36 PM IST 3 Min Read

कोटा : भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया मंगलवार को दो दिवसीय कोटा दौरे पर आए हैं. सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वोट चोरी मुद्दे पर कहा कि देश में राजनीतिक तौर पर किसी को पूछा जाए तो चोरी का सारा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है. कांग्रेस ने कोई चीज नहीं छोड़ी है, जिसमें जीप, पनडुब्बी, स्पेक्ट्रम और कोयला से लेकर सारे चोरी के काम कांग्रेस पार्टी के हैं. कांग्रेस 'खारे को थूकना और बेटे को गप' कर जाने की बात करती है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, तब कुछ नहीं और चुनाव हारने पर चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं. यह बयान भारत, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हैं. चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष रूप से काम करता है, इसलिए यह बयान गैर जिम्मेदाराना हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है. विधानसभा में कैमरे की बात पर उपजे बवाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि इन चीजों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है. केवल लोगों में भ्रम पैदा करके नैरेटिव को सेट करना है, यही काम देश प्रदेश में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं. यह बेबुनियाद बातें हैं, जिनका कोई स्तर नहीं है. भाजपा नेता सतीश पूनिया (ETV Bharat Kota) पढ़ें. वोट चोरी और कानून-व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला, गुंजल बोले- भाजपा लोकतंत्र का गला घोंट रही

