चोरी का सारा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड कांग्रेस के पास, डोटासरा ने दिया स्तरहीन बयान : पूनिया

कोटा पहुंचे भाजपा नेता सतीश पूनिया ने कांग्रेस को कई मुद्दों पर जमकर घेरा.

कोटा में सतीश पूनिया
कोटा में सतीश पूनिया (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 3:24 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 3:36 PM IST

कोटा : भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया मंगलवार को दो दिवसीय कोटा दौरे पर आए हैं. सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वोट चोरी मुद्दे पर कहा कि देश में राजनीतिक तौर पर किसी को पूछा जाए तो चोरी का सारा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है. कांग्रेस ने कोई चीज नहीं छोड़ी है, जिसमें जीप, पनडुब्बी, स्पेक्ट्रम और कोयला से लेकर सारे चोरी के काम कांग्रेस पार्टी के हैं. कांग्रेस 'खारे को थूकना और बेटे को गप' कर जाने की बात करती है.

उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, तब कुछ नहीं और चुनाव हारने पर चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं. यह बयान भारत, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हैं. चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष रूप से काम करता है, इसलिए यह बयान गैर जिम्मेदाराना हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है. विधानसभा में कैमरे की बात पर उपजे बवाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि इन चीजों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है. केवल लोगों में भ्रम पैदा करके नैरेटिव को सेट करना है, यही काम देश प्रदेश में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं. यह बेबुनियाद बातें हैं, जिनका कोई स्तर नहीं है.

भाजपा नेता सतीश पूनिया (ETV Bharat Kota)

केंद्र और राज्य में जनता ने बदल दी कांग्रेस की पर्ची : सतीश पूनिया ने प्रदेश में पर्ची बदलने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस की पर्ची हिंदुस्तान और राजस्थान की जनता ने बदल दी है. बौखलाहट, चिंता और परेशानी कांग्रेस के लोगों के चेहरे और शब्दों में नजर आती है. किस तरह से स्तरहीन भाषा का उपयोग कर रहे हैं. उनकी पर्ची को देश की जनता ने नीति और विवाद से नकार दिया है. दिन में सत्ता में वापसी के सपने देखते हैं, लेकिन कांग्रेस के कर्म ऐसे नहीं हैं. न वह प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं, न देश में निभा रहे हैं, पूरी तरह से नेतृत्व विहीन और मुद्दा विहीन हैं. इस तरह की बातें करके कांग्रेस के लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं. राजस्थान की जनता हिंदुस्तान की जनता उनकी हकीकत समझ चुकी है.

बिहार में नेशनल एजेंडे पर करेगी वोट : बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ही वहां की जनता वोट देगी. बिहार में पहले रेडियो व टीवी पर हम देखते थे कि अराजकता थी, कानून व्यवस्था और विकास काफी दूर था. जब से एनडीए का आगमन हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक विकास और कानून व्यवस्था सुधर गई है. बिहार की जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करेगी. इंडी गठबंधन अभी बयानों तक ही सीमित हैं. यह लोग पीएम मोदी की माताजी के खिलाफ भी गलत भाषा का उपयोग करते हैं. इस दौरान पंकज मेहता, पूर्व जिला अध्यक्ष हेमन्त विजय व कृष्ण कुमार सोनी, भाजपा नेता मुकेश विजय, लक्ष्मण सिंह खींची, युधिष्ठिर खटाना, साहिल मिर्जा, अजय चौधरी, रवि चौधरी व मुकेश हरचंदानी सहित कई नेता मौजूद रहे.

