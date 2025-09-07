ETV Bharat / state

पूनिया बोले- कांग्रेस ब्रह्मांड की रजिस्टर्ड चोर पार्टी, गहलोत थोड़ा भजन करें और लंबा जीवन जीएं

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया

भरतपुर: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार को भरतपुर दौरे पर कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया क्या, पूरे ब्रह्मांड में कांग्रेस पार्टी एक रजिस्टर्ड चोर है. कांग्रेस ने हर लिहाज से इतनी चोरी की है. आकाश, पाताल और जमीन कुछ नहीं छोड़ा. राशन से लेकर स्पेक्ट्रम तक क्या नहीं लूटा? यही वजह है कि भारत की जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया. मोदी सरकार को बताया ऐतिहासिक : पूनिया ने कहा कि बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बेहतरीन काम किया है. भारत आज अंतरिक्ष तक में अग्रणी है. जितने बड़े बदलाव देश में आए हैं, वे मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुए हैं. उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने 55 वर्षों के शासन में देश को कुछ नहीं दिया. विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस जनता का विश्वास नहीं जीत पाई. राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र और संविधान पर सवाल उठाते हैं. पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ नैरेटिव बनाने की उनकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी. बेहतर होगा कि राहुल कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ठेका ही दे दें. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया (ETV Bharat Bharatpur)

