गहलोत पर पूनिया का पलटवार, कहा- वे राजनीतिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे, कोचिंग की जरूरत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने पलटवार किया.
Published : September 23, 2025 at 9:17 PM IST
जयपुर: उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला एक बार फिर सियासी पारा गर्म कर रहा है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल मामले पर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए तो पलटवार में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने जवाब दिया. पूनिया ने कहा कि गहलोत सड़क पर आंदोलन करने और विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते हैं.
पूनिया ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, 'विपक्ष में मुद्दों के साथ किस तरह से लड़ा जा सकता है, इसको लेकर मैं गहलोत को कोचिंग दे सकता हूं.' पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड की एनआईए जांच कर रही है. मामला कोर्ट में भी है. मानगढ़ धाम को लेकर कहा कि भाजपा सरकार में मानगढ़ धाम विकसित हुआ है. पूनिया ने कांग्रेस सरकार के दौरान की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. गहलोत पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि गहलोत सुर्खियों में बने रहना जानते हैं. आजकल गहलोत के सक्रिय रहने की पर्दे के पीछे की कहानी भी कुछ और है.
गहलोत राजनीतिक रूप से असुरक्षित: भाजपा नेता पूनिया ने अशोक गहलोत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गहलोत राजनीतिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और विपक्ष की भूमिका सही तौर पर नहीं निभा पा रहे. सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. विपक्ष में रहने के बावजूद गहलोत एक आंदोलन तक नहीं कर पाए, यदि उनको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कोचिंग की जरूरत है तो मैं देने को तैयार हूं. पूनिया ने कहा कि गहलोत अब बेसिर-पैर की बातें कर रहे हैं. इतने बड़े राजनीतिक कद वाले व्यक्ति के लिए ऐसी बातें करना समझ से परे है. उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने की बात गहलोत सहन नहीं कर पा रहे. गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना फंडामेंटल राइट समझते हैं.
कांग्रेस शासन में 10 फीसदी सांप्रदायिक दंगे ज्यादा: भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान महिला अपराध, दुष्कर्म, बच्चों की तस्करी, पेपर लीक में देश में नंबर वन था. राजस्थान में रोज 17 दुष्कर्म की वारदातें हो रही थीं, 8 हत्याएं रोज हो रही थीं. 2018 से लेकर 2023 तक कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई थी. राजस्थान जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में 10 प्रतिशत अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए. आरोप लगाया कि कोरोनाकाल में जहां रोज 162 मौतें हो रही थीं, इनकी सरकार बाड़े में बंद थी. अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ राजद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज करवाने वाले गहलोत की प्रेसवार्ता सिर्फ दिखावटी थी, हकीकत तो वे अपने ही नेताओं को उजागर कर रहे थे. गहलोत घूम-फिरकर 2020 की बातें कर रहे हैं. राजस्थान में अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मामलों के चलते गहलोत को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था. पूनिया ने कहा कि उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि काम कुछ करना नहीं और अखबारों की सुर्खियों में अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए बयानबाजी करते हैं.
न्यायपालिका पर भी सवाल उठाने लगे: पूनिया ने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड पर सवाल उठाने वाले गहलोत भूल गए कि यह अपराध गहलोत के कार्यकाल के दौरान ही हुआ और उनके द्वारा बार-बार पुलिस को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के चलते अपराधियों ने यह वारदात अंजाम दी. इसमें पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से नाकाम साबित हुआ. अपराधियों को जनता ने पकड़वाया और अब केस एनआईए के पास है. एनआईए का अपना कोर्ट है, कोर्ट की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता. पूनिया ने बताया कि ये लोग अब न्यायपालिका पर भी सवाल उठाने लगे हैं.