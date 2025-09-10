ETV Bharat / state

भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने हेमंत सरकार पर किया जुबानी हमला, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी

दुमका: भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने हेमंत सरकार को चेतावनी दी है कि वह अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन संवैधानिक तरीके से करें, अन्यथा भाजपा उनके खिलाफ संघर्ष के लिए सड़क पर उतरेगी. बीजेपी की बैठक में भाग लेने रविंद्र राय दुमका पहुंचे थे. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बातें कही.

साजिश के तहत सूर्या हांसदा की हत्या की गईः रविंद्र राय

भाजपा नेता रविंद्र राय ने कहा कि झारखंड में जो लोग सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं उन्हें राज्य सरकार और झामुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस इसका एक बड़ा उदाहरण है. रविंद्र राय ने कहा कि एक साजिश के तहत सूर्या हांसदा की हत्या कर दी गई. साथ ही उन्होंने कहा कि भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाया गया था. इस तरह का मामला पूरे राज्य से सामने आ रहा है.

दुमका में बयान देते भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

'पत्थर और बालू माफिया चला रहे सरकार'

रविंद्र राय ने कहा कि जिस पार्टी की पृष्ठभूमि पीए की मौत से जुड़ी हो वे अब मनमाना रवैया अपना रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम भाजपा के लोग झारखंड राज्य को बनाने वाले हैं, न कि झारखंड आंदोलन को बेचकर दिल्ली में फ्लैट खरीदने वाले. रविंद्र राय ने कहा कि पूरे राज्य को यह सरकार नहीं, बल्कि पत्थर और बालू माफिया चला रहे हैं. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वहन संवैधानिक तरीके से करें, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतारकर उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे.