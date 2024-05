ETV Bharat / state

रवींद्र राय ने राहुल गांधी के दौरे पर ली चुटकी, कहा- भाजपा की खूंटी में जीत का रास्ता होगा साफ, कालीचरण मुंडा का पलटवार - lok sabha election 2024

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 6, 2024, 6:53 AM IST | Updated : May 6, 2024, 7:01 AM IST

रवींद्र राय और कालीचरण मुंडा की कोलाज तस्वीर ( ETV BHARAT )

Last Updated : May 6, 2024, 7:01 AM IST