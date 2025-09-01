देवघर: जिला में दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता रणधीर सिंह सोमवार को देवघर पहुंचे. मीडिया के साथ बात करते हुए बीजेपी नेता ने स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर प्रहार किया.

रणधीर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशान साधते हुए कहा कि यह एक बड़बोलापन वाले मंत्री हैं. इनकी बातों को लेकर कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है. अपने दौरे के सिलसिले में ईटीवी भारत के साथ रणधीर सिंह ने खास बातचीत की.

पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और पूर्व विधायक नारायण दास के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

'दम है तो एक भी भाजपा कार्यालय को छूकर दिखाएं'

ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री रणधीर सिंह से जब सवाल पूछा गया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह बयान दिया है कि अगर राहुल गांधी का आदेश हो तो झारखंड में एक भी भाजपा का कार्यालय नहीं बचेगा. इस पर पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि इरफान अंसारी को वह चैलेंज करते हैं अगर उनमें हिम्मत है तो वह एक भी कार्यालय को छूकर दिखाएं.

दरअसल देवघर में आयोजित दो दिवसीय कार्यसमिति के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा के कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं. इसी को लेकर सभी नेताओं ने युवा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और भाजपा के पूर्व विधायक नारायण दास ने ईटीवी भारत के साथ कई बातें साझा की.

जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं के माध्यम से ही संथाल में कमजोर हो रही भाजपा को मजबूत किया जा सकता है. क्योंकि युवा ही कल के भविष्य हैं और जब कल के भविष्य मजबूत नहीं होंगे तो पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा. इसीलिए कार्य समिति की बैठक के माध्यम से युवाओं को केंद्र सरकार की उपलब्धि और कैसे जनाधार बढ़ाया जाए इसके बारे में जानकारी दे दी जा रही है.

