ETV Bharat / state

भाजपा नेता रमेश सिंह को मिली धमकी, PLFI के नाम से मांगी गई रंगदारी - THREAT TO BJP LEADER

भाजपा नेता रमेश सिंह को धमकी मिली है. इस घटना के बाद भाजपा नेता ने सुरक्षा की मांग की है.

bjp-leader-ramesh-singh-threatened-extortion-demanded-in-name-of-plfi
भाजपा नेता रमेश सिंह (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2025 at 11:58 AM IST

3 Min Read

रांची: झारखंड बीजेपी कार्य समिति के सदस्य रमेश सिंह को फोन पर धमकी मिली हैं. रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है. रमेश सिंह ने सुखदेव नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई करने और सुरक्षा की मांग की है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है. उन्हें मोबाइल नंबर 9474667147 से धमकी भरा फोन आया था.

PLFI संगठन के नाम पर आया फोन

रमेश सिंह ने पुलिस को बताया कि 1 सितंबर को दोपहर 2:16 बजे मोबाइल नंबर 9474667147 से फोन आया था. रिसीव करने पर एक शख्स ने कहा कि वो PLFI संगठन से बोल रहा है. अगर आपको व्यवसाय करना है तो संगठन को मदद करना होगा. ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतना होगा. यह बॉस का आदेश है. भाजपा नेता ने पुलिस को लिखे गए आवेदन में इस बात का जिक्र किया है कि पूर्व में भी उनको इस तरह की धमकी मिल चुकी है.

भाजपा नेता रमेश सिंह रातू रोड के शिवपुरी इलाके में रहते हैं. सामाजिक कार्यों में बाढ़-चढ़कर दिलचस्पी लेते हैं. फिरायालाल चौक के पास होने वाले चंद्रशेखर आजाद क्लब से भी जुड़े हुए हैं. यहां भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है. अक्सर बड़े-बड़े कलाकारों को आमंत्रित कर कार्यक्रम का आयोजन कराते रहते हैं. सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन PLFI के नाम पर उनको मिली धमकी से भाजपा नेताओं ने विधि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है.

जिला महामंत्री को भी PLFI से मिली चुकी है धमकी

बता दें कि मई 2023 में रांची महानगर के जिला महामंत्री रहे बलराम सिंह को PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप ने धमकी दी थी. उनसे संगठन के नाम पर 10 एके-47 देने की मांग की गई थी. तब भाजपा महानगर महामंत्री बलराम सिंह ने बताया था कि धमकी से पहले कमता स्थित उनके फार्म हाउस के आसपास कई बार संदिग्ध लोग देखे गए थे.

बलराम सिंह को मोबाइल नंबर 6287686186 से 18 मई 2023 को फोन आया था. उस वक्त वे महानगर कार्यालय में थे. फोन पर धमकी मिलते ही उन्होंने फोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी. इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया था. इस धमकी के कुछ दिन बाद ही 30 लाख के इनामी पीएलएफआई सुप्रीमों दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार करने की बात सामने आई थी. फिलहाल वह झारखंड की जेल में बंद है.

ये भी पढ़ें: गिरिडीह का 'रंगदार' बनने की ख्वाहिश में अंकित ने मंत्री को दी बम से उड़ाने की धमकी, छठी तक की है पढ़ाई

मंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, बिहार से हुई गिरफ्तारी

अंबा प्रसाद ने आंध्र प्रदेश के BJP सांसद के भाई पर धमकी देने का लगाया आरोप, खनन माफिया और प्रशासन के बीच गठजोड़ की भी कही बात

रांची: झारखंड बीजेपी कार्य समिति के सदस्य रमेश सिंह को फोन पर धमकी मिली हैं. रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है. रमेश सिंह ने सुखदेव नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई करने और सुरक्षा की मांग की है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है. उन्हें मोबाइल नंबर 9474667147 से धमकी भरा फोन आया था.

PLFI संगठन के नाम पर आया फोन

रमेश सिंह ने पुलिस को बताया कि 1 सितंबर को दोपहर 2:16 बजे मोबाइल नंबर 9474667147 से फोन आया था. रिसीव करने पर एक शख्स ने कहा कि वो PLFI संगठन से बोल रहा है. अगर आपको व्यवसाय करना है तो संगठन को मदद करना होगा. ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतना होगा. यह बॉस का आदेश है. भाजपा नेता ने पुलिस को लिखे गए आवेदन में इस बात का जिक्र किया है कि पूर्व में भी उनको इस तरह की धमकी मिल चुकी है.

भाजपा नेता रमेश सिंह रातू रोड के शिवपुरी इलाके में रहते हैं. सामाजिक कार्यों में बाढ़-चढ़कर दिलचस्पी लेते हैं. फिरायालाल चौक के पास होने वाले चंद्रशेखर आजाद क्लब से भी जुड़े हुए हैं. यहां भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है. अक्सर बड़े-बड़े कलाकारों को आमंत्रित कर कार्यक्रम का आयोजन कराते रहते हैं. सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन PLFI के नाम पर उनको मिली धमकी से भाजपा नेताओं ने विधि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है.

जिला महामंत्री को भी PLFI से मिली चुकी है धमकी

बता दें कि मई 2023 में रांची महानगर के जिला महामंत्री रहे बलराम सिंह को PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप ने धमकी दी थी. उनसे संगठन के नाम पर 10 एके-47 देने की मांग की गई थी. तब भाजपा महानगर महामंत्री बलराम सिंह ने बताया था कि धमकी से पहले कमता स्थित उनके फार्म हाउस के आसपास कई बार संदिग्ध लोग देखे गए थे.

बलराम सिंह को मोबाइल नंबर 6287686186 से 18 मई 2023 को फोन आया था. उस वक्त वे महानगर कार्यालय में थे. फोन पर धमकी मिलते ही उन्होंने फोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी. इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया था. इस धमकी के कुछ दिन बाद ही 30 लाख के इनामी पीएलएफआई सुप्रीमों दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार करने की बात सामने आई थी. फिलहाल वह झारखंड की जेल में बंद है.

ये भी पढ़ें: गिरिडीह का 'रंगदार' बनने की ख्वाहिश में अंकित ने मंत्री को दी बम से उड़ाने की धमकी, छठी तक की है पढ़ाई

मंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, बिहार से हुई गिरफ्तारी

अंबा प्रसाद ने आंध्र प्रदेश के BJP सांसद के भाई पर धमकी देने का लगाया आरोप, खनन माफिया और प्रशासन के बीच गठजोड़ की भी कही बात

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP नेता रमेश सिंह को धमकीBJP LEADER RAMESH SINGHPLFI नक्सली संगठनRANCHI POLICETHREAT TO BJP LEADER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.