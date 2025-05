ETV Bharat / state

कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने बीजेपी नेता को दी धमकी, 2 दिन पहले हमला करने वाले 5 गिरफ्तार - PANKAJ GURJAR RECEIVED THREAT

BJP leader Pankaj Gurjar received threat ( Etv Bharat )

चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में बीजेपी के युवा जिलाध्यक्ष व शराब कारोबारी पंकज गुर्जर को जान से मारने की धमकी मिली है. यह धमकी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की ओर से दी गई है. गोल्डी बराड़ ने बीजेपी नेता के व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से वीडियो क्लिप भेजी है, जिसमें शराब ठेकों की बोली लगाने पर अंजाम भुगतने की बात कही गई है. वहीं, डेढ़ दर्जन मामलों में कुख्यात बदमाश पवन बौंदिया ने भी बीजेपी नेता को धमकी दी है. धमकी मिलने से दो दिन पहले बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला किया गया था. पुलिस ने 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया है. बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला: दो दिन पहले बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला भी किया गया था. जिसमें वह अपने पिता व भाई के साथ बाल-बाल बच गए. पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है. जहां 5 हमलावरों को काबू किया गया है. वहीं, पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही है. मामले के बाद बीजेपी नेता ने एसपी अर्श वर्मा से मिलकर सुरक्षा के साथ ठोस कार्रवाई की मांग उठाई. एसपी द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हमले के दो दिन बाद मिली धमकी: बता दें कि बौंद कलां निवासी शराब कारोबारी पंकज गुर्जर चरखी दादरी बीजेपी युवा जिलाध्यक्ष है. उनकी पत्नी पंचायत समिति बौंद की चेयरपर्सन हैं. दो दिन पहले ही गांव सांकरोड़ के समीप कुछ लोगों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला किया था. जिसमें वह अपने पिता व भाई के साथ बाल-बाल बच गए. कुख्यात बदमाश पवन बौंदिया सहित आधा दर्जन पर पुलिस ने केस दर्ज किया है. हमले के दो दिन बाद ही गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने पंकज गुर्जर को शराब ठेकों की बोली नहीं लगाने व अंजाम भुगतने के साथ जान से मारने की धमकी का ऑडियो क्लिप भेजा है. कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने बीजेपी नेता को दी धमकी (Etv Bharat)

