हिसार: हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने आपसी विवाद में पड़ोसियों पर फायरिंग कर दी. सिंचाई विभाग में कार्यरत क्लर्क को उसके दोस्तों ने नीचे झुककर बचाया. 2 लोग बाल-बाल बच गए. गोली दीवार और गेट पर जाकर लगी . फायरिंग का आरोपी मंडल अध्यक्ष विजय सिंह मलिक देपल हांसी में रहता है. वो भाजपा उमरा मंडल का अध्यक्ष है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी का अभी बयान सामने नहीं आया है. हांसी के भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सैनी बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है. इस मामले की सूचना हाईकमान को दे दी गई है.

पुलिस ने दोनो पक्षों का बयान किया दर्जः हांसी निवासी क्लर्क प्रवेश के अनुसार गंदे पानी की निकासी को लेकर भाजपा नेता ने असंसदीय शब्दों का उपयोग किया और फायरिंग कर दी. इसके बाद मौके से आरोपी स्कूटी लेकर फरार हो गया. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन की.

फायरिंग की जांच में जुटी पुलिस (Etv Bharat)

जांच में जुटी पुलिसः थाना प्रभारी सुमेर सिंह बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है. मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह नाली के विवाद को लेकर विजय सिंह मलिक और पड़ोसियों के बीच बहस बढ़ गई. तैश में आकर विजय ने घर से पिस्टल निकाली और फायरिंग कर दी. पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की है. पुलिस पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है.