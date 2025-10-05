ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, गिरफ्तारी और निलंबन की मांग

जांजगीर चांपा में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार करने की मांग बीजेपी ने की है.

NARAYAN CHANDEL AND JANJGIR POLICE
कांग्रेस विधायक के खिलाफ बीजेपी की शिकायत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 5, 2025 at 6:37 PM IST

जांजगीर चांपा: कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने पुलिस से शिकायत की है. कथित अवैध उगाही और धोखाधड़ी केस में बालेश्वर साहू को गिरफ्तार करने की मांग बीजेपी नेता नारायण चंदेल कर रहे हैं. रविवार को नारायण चंदेल ने एसपी ऑफिस पहुंचकर जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी और निलंबन की मांग की है.

बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ केस दर्ज: जांजगीर चाम्पा जिला के चाम्पा थाना मे जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है. उसके बाद से लगातार यह मुद्दा तूल पकड़ रहा है. जांजगीर चाम्पा और सक्ति जिला के भाजपा पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंच कर राजयपाल के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने पुलिस अधीक्षक से बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी की मांग की है. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से बालेश्वर साहू को बर्खास्त करने की मांग बीजेपी नेता नारायण चंदेल और कृष्ण कांत चंद्रा ने की है.

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ शिकायत (ETV BHARAT)

नारायण चंदेल के आरोप: इस मुद्दे पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता नारायण चंदेल मुखर हो गए हैं. उन्होंने जांजगीर चांपा विधायक और सक्ति विधायक पर सीधा आरोप लगाया है. नारायण चंदेल ने बालेश्वर साहू को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया है.

मैं पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश के कथित वायरल आडियो की जांच की मांग करता हूं. विधायक शेषराज हरवंश ने रेत के अवैध कारोबार मे रेत से तेल निकाला है. उन्होंने कलेक्टर एसडीएम को भी नहीं छोड़ा है. कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि राघवेन्द्र सिंह कौन है. क्या विधायक राघवेन्द्र सिंह है या कोई और राघवेन्द्र है. इसके अलावा जांजगीर चाम्पा विधायक पर भी अपराधियों के साथ सम्बन्ध है. इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए- नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

BJP Complaint To Janjgir Police
जांजगीर पुलिस से बीजेपी की शिकायत (ETV BHARAT)

कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी हमलावर: कथित वायरल ऑडियो और बालेश्वर साहू के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है. अब देखना होगा कि इस केस में आगे कहां तक राजनीति होती है. विधायक शेषराज हरबंश ने पूरे मामले की जांच की मांग की है.

CONGRESS MLA BALESHWAR SAHUBALESHWAR SAHU IN JANJGIRजांजगीर चांपा कांग्रेसनारायण चंदेलBJP LEADER NARAYAN CHANDEL

