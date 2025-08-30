ETV Bharat / state

दोस्ती, अफेयर और बदला...भाजपा नेता का दोस्त की पत्नी से था अवैध संबंध, नैनीताल में खुला 'राज', प्रयागराज में 8 टुकड़ों में मिला शव - RANDHIR SINGH YADAV MURDER CASE

भाजपा नेता रणधीर यादव की हत्या के आरोप में पकड़े गए दोस्त राम सिंह ने कई खुलासे किए हैं.

प्लानिंग बनाकर दोस्तों ने ही रणधीर की हत्या की थी.
प्लानिंग बनाकर दोस्तों ने ही रणधीर की हत्या की थी. (Photo Credit: UP Police)
Published : August 30, 2025 at 6:01 PM IST

प्रयागराज : कौड़िहार ब्लॉक के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर सिंह यादव की हत्या अवैध संबंध में हुई थी. रणधीर यादव का दोस्त उदय यादव की पत्नी अंजलि से अवैध संबंध था. इस काम को खुद रणधीर और उदय के दोस्त राम सिंह ने अंजाम दिया. उदय यादव के कहने पर राम सिंह ने 22 अगस्त को प्लान के मुताबिक, रणधीर को चित्रकूट में एक पार्टी में चलने को कहा.

22 अगस्त को की थी हत्या : 22 अगस्त की शाम नवाबगंज बाजार के एक ढाबे पर रणधीर सिंह, राम सिंह, उदय यादव, भाई विजय यादव, नौकर सुजीत श्रीवास्तव ने खाना खाया और शराब पी. सभी ने रणधीर को काफी शराब पिलाई. नशे में होने पर रणधीर ने चित्रकूट जाने से मना कर दिया. इस पर आरोपियों ने रणधीर को स्कॉर्पियो में जबरन बैठा लिया और गला दबाकर हत्या कर दी.

चित्रकूट में रणधीर की स्कॉर्पियो लावरिस मिली थी.
चित्रकूट में रणधीर की स्कॉर्पियो लावरिस मिली थी. (Photo Credit: UP Police)

लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंका : अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी. लिहाजा, रणधीर की लाश को आरोपियों ने पूरामुफ्ती के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया. उसकी स्कॉर्पियो को चित्रकूट में छोड़ आए. राम सिंह ने पुलिस को बताया, रणधीर की लाश पहचानी ना जा सके, इसलिए शव को पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के बमरौली स्टेशन के आउटर के पास ट्रैक पर रख दिया था. इससे शव 8 टुकड़ों में कट गया. टुकड़ों को दोबार ट्रैक पर रखा और ट्रेन के आने का इंतजार करते रहे. वहीं 72 घंटे बाद शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने अज्ञात में अंतिम संस्कार कर दिया. राम सिंह के कबूलनामे के बाद शव की शिनाख्त फोटो और कपड़ों से हुई.

नैनीताल में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे : डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, करीब दो महीने पहले उदय यादव, पत्नी अंजली और रणधीर साथ में नैनीताल घूमने गए थे. अंजलि के कहने पर होटल में एक ही कमरे बुक किया. अंजलि ने उदय यादव को खाना लाने के लिए बाहर भेज दिया. उदय जब लौटा तो अंजली और रणधीर को आपत्तिजनक हालत में देख लिया.

रणधीर की पत्नी जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने 25 अगस्त को दर्ज कराया था केस.
रणधीर की पत्नी जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने 25 अगस्त को दर्ज कराया था केस. (Photo Credit: UP Police)

अंजलि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत : नैनीताल से लौटने के बाद अंजलि अपने मायके चली गई. 7 जुलाई को अचानक अंजलि की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. परिजनों ने शव का पोस्टमॉर्टम तक नहीं कराया. उदय को शक था कि इस अपमानजनक हालात और उसकी बीवी की मौत के पीछे रणधीर ही जिम्मेदार है. इसी रुसवाई का बदला लेने के लिए उदय ने रणधीर की हत्या की साजिश रच डाली. उदय ने रणधीर की हत्या करने के प्लान में दोस्त राम सिंह को भी शामिल कर लिया. उदय की सास लीला यादव भी इस प्लान में शामिल थी.

सीसीटीवी से मिला सुराग : डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, रणधीर की पत्नी जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने 25 अगस्त को अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया. उन्होंने रणधीर के बेहद करीबी दोस्त राम सिंह यादव और उदय यादव पर अपहरण का आरोप लगाया. पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन खंगाली तो सारे सुराग उन्हीं की तरफ इशारा करने लगे. भगौतीपुर चौराहे से राम सिंह यादव और उमरपुर नींवा से लीला यादव (उदय की सास) को पकड़ लिया. पूछताछ में राम सिंह ने पूरा सच बता दिया.

