गया : बिहार के गया में भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी मिली है. जिस बीजेपी नेता को यह धमकी मिली है वह कभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो कभी गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते दिखाई पड़ते हैं. दरअसल भाजपा नेता मनीष पंकज को धमकी भरा फोन आया था.

गया में BJP नेता को धमकी वाला कॉल : बिहार प्रदेश किसान मोर्चा के बागवानी प्रकोष्ठ के सह संयोजक मनीष पंकज उर्फ मनीष मिश्रा के द्वारा रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. केस दर्ज कर रामपुर थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

बीजेपी नेता मनीष पंकज का बयान (ETV Bharat)

प्राथमिकी में यह बातें लिखी हैं : मनीष पंकज मिश्रा के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है, कि वह गया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. दिनांक 17 अगस्त को गया सर्किट हाउस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का आगमन हुआ था. उनकी अगुवाई को लेकर वे सर्किट हाउस में थे.

इसी क्रम में संध्या के समय एक मोबाइल से फोन आया. फोन में ट्रू कॉलर में नाम पीयूष सिन्हा दिख रहा था. इसके बाद मोबाइल पर धमकी दी गई और अभद्र व्यवहार भी किया गया. जान से मारने की धमकी देते हुए उठा लेने की बात कही गई. भाजपा नेता ने कहा है कि इस तरह की धमकी मिलने के बाद पूरा परिवार दहशत में है.

''मैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अगुवाई में था. उसी समय धमकी वाला कॉल आया. जान से मारने की धमकी दी गई. इस मामले को लेकर मेरे द्वारा रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई करे.''- मनीष पंकज उर्फ मनीष मिश्रा, बिहार प्रदेश किसान मोर्चा के बागवानी प्रकोष्ठ के सह संयोजक

शिकायत दर्ज करने के बाद बीजेपी नेता मनीष पंकज (ETV Bharat)

'अपराधी सलाखों के पीछे होंगे' : वहीं, मामले के संबंध में बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने बताया कि इस तरह की जानकारी मिली है. मामले में जांच कर कार्रवाई होगी. जो भी आरोपी होंगे वह सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे.

''भाजपा नेता मनीष पंकज के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस मामले की छानबीन करते हुए आगे तक कार्रवाई कर रही है. हर एंगल को खंगाला जा रहा है.''- दिनेश बहादुर सिंह, रामपुर थानाध्यक्ष

पहले भी कई नेताओं को मिल चुकी है धमकी : वैसे बिहार में कई दिग्गज नेताओं को पहले भी धमकी मिल चुकी है. इसमें केन्द्रीय मंंत्री चिराग पासवान, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद उपेन्द्र कुशवाहा, सांसद पप्पू यादव समेत कई नेता शामिल हैं.

ये भी पढ़ें :-

'24 घंटे में सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा..' बिहार के डिप्टी CM को धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस अलर्ट

उपेंद्र कुशवाहा को फिर मिली जान से मारने की धमकी, कहा- '15 तारीख को पता चल जाएगा'

तेजस्वी यादव की जान को खतरा, राबड़ी देवी बोलीं- 4 बार जान से मारने की कोशिश

जमुई में डॉक्टर से अपराधियों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी, देवघर जेल से आया कॉल