ETV Bharat / state

भाजपा ने जीएसटी को बनाया जन आंदोलन, तिवाड़ी बोले- कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गई

जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से देशभर में 'जीएसटी बचत उत्सव' मनाया जा रहा है.

GST bachat utsav
भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 2:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव के बाद अब सियासी पारा गर्म है. एक ओर भाजपा इसे जन आंदोलन के रूप में आगे लेकर जा रही है, दूसरी ओर कांग्रेस इस फैसले में हुई देरी को आतंक का नाम दे रही है. सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच भाजपा इस अभियान में व्यापारियों को साथ लेकर आमजन के बीच अपनी जमीन को और मजबूत करने में जुट गई है.

पीएम मोदी के खुले पत्र के बाद प्रदेश में भाजपा 22 से 29 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच पहुंच रही है. इसी अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 27 सितंबर को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में व्यापारियों, सीए, सीएस, डॉक्टर्स सहित प्रोफेशनल्स से संवाद करेंगी. नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कमेटी के प्रदेश संयोजक और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गई है. कांग्रेस नेता कुंठाग्रस्त होकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जीएसटी छूट के नाम पर झूठी वाहवाही लूट रही भाजपा, नाजायज वसूली के लिए मांगें माफी: जूली

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी (ETV Bharat Jaipur)

भारत में कर एवं आर्थिक सुधार: नवीन जीएसटी दरों के लागू होने पर राज्यसभा सांसद तिवाड़ी ने कहा कि भारत में मोदी युग आर्थिक क्रांति का युग है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक विकासोन्मुखी कार्यों को शुरू किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुधार किया और जीएसटी की नई स्लैब जारी कर आमजन को राहत देने का काम किया है. तिवाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. इसे 'जीएसटी बचत उत्सव' के रूप में देशभर में मनाया जा रहा है. प्रदेश में 22 से 29 सितंबर तक मनाया जा रहा है. इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है. इस उत्सव के तहत भाजपा विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि व्यापारियों के बीच जाएंगे, गुलाब का फूल देंगे और जीएसटी के लाभ के बारे में बताएंगे.

कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में पहुंची: तिवाड़ी ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट जैसे विभिन्न कर लगाए जा रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने इन सब टैक्स पर जीएसटी लागू किया था. इसमें भी नए सुधार करते हुए आमजन को राहत प्रदान करने का ऐतिहासिक कार्य किया. वर्ष 2017 में जीएसटी लागू करने के बाद प्रतिमाह 2 लाख करोड़ से अधिक रुपए सरकार को टैक्स प्राप्त हो रहा था. इसके बावजूद मोदी सरकार ने जीएसटी की सेकंड जनरेशन शुरू करते हुए भारत में कर सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया.

पढ़ें: जीएसटी कटौती का असर: जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में लगी नए वाहनों की कतार

उन्होंने कहा कि जीएसटी में पहले 4 स्लैब थीं, अब इसमें से 2 को हटाते हुए सिर्फ 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत स्लैब को रखा गया है. जीएसटी सुधारों के कारण रोजमर्रा की जरूरतें जैसे – चाय, दूध, दही, आटा, चावल, तेल, इडली-डोसा, चॉकलेट और मिठाइयों पर टैक्स से राहत मिली है. कांग्रेस के आरोपों पर तिवाड़ी ने कहा कि जीएसटी को लेकर जो भी निर्णय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से होते हैं, इस काउंसिल में कांग्रेस के भी सदस्य होते हैं, इसलिए ये कहना कि इतने साल 'गलत जीएसटी वसूली गई', ये गलत है. कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गई है. कुंठाग्रस्त होकर अनर्गल बयानबाजी कर रही है. भाजपा का दावा है कि इस फैसले से देश में महंगाई में कमी आएगी और विकास दर में तेजी देखने को मिलेगी.

वित्त मंत्री सीतारमण 27 सितंबर को जयपुर में: भाजपा देशभर में 'नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी' अभियान चला रही है. तिवाड़ी ने बताया कि अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 27 सितंबर को जयपुर आएंगी. वे यहां सीए, सीएस, डॉक्टर्स सहित प्रोफेशनल्स से संवाद करेंगी. इस अभियान का उद्देश्य है कि सरकार के इस निर्णय का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार हो और आमजन को इसका फायदा मिल सके.

चुनाव में भुनाने की कोशिश: जीएसटी स्लैब में किये गए बदलाव के बाद भाजपा 'जीएसटी बचत उत्सव' के रूप में देशभर में मना रही है. राजस्थान में आगामी समय में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में भाजपा की कोशिश होगी कि निकाय और पंचायत चुनाव तक जीएसटी का माहौल बना रहे ताकि इसका लाभ चुनाव में मिल सके. सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेते हैं, हर फैसले को चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है. प्रदेश की बात करें तो अभी कोई ऐसे चुनाव नहीं हो रहे हैं जिससे कि यह कहा जाए कि चुनावी लाभ के लिए जीएसटी स्लैब में बदलाव किया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP LEADER GHANSHYAM TIWARIवित्त मंत्री निर्मला सीतारमणCHANGES IN GST SLABGST BACHAT UTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि 2025: मां के 9 स्वरूपों का औषधियों से संबंध, प्रयोग करें और पाएं निरोगी काया

GST कटौती से ऑटो सेक्टर में उछाल, मारुति ने एक दिन में 25,000 से ज्यादा कारें डिलीवर कीं

23 सितंबर 2025 का राशिफल: नवरात्रि के दूसरे दिन इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ, जानें राशियों का हाल

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.