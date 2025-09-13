ETV Bharat / state

विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप पर तिवाड़ी ने कहा, डोटासरा को शर्म आनी चाहिए, निजता बाथरूम, बैडरूम और वॉशरूम में होती है

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से विधानसभा स्पीकर पर लगाए गए आरोप पर भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी ने जवाब दिया.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 7:52 PM IST

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में लगाए गए कैमरों का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों ने एक बार फिर इस मामले को गरमा दिया है. डोटासरा ने तो सीधे विधानसभा अध्यक्ष को ही निशाने पर लेते हुए महिला विधायकों पर नजर रखने की बात कही. डोटासरा के इस बयान पर अब भाजपा की तरफ से तीखा जवाब आया है. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने इस पर कहा कि डोटासरा ने जिस तरह का बयान दिया, उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए. डोटासरा ने जिस तरह का बयान दिया उस पर क्या ही बोले ? लेकिन जहां तक निजता की बात वो लगातार कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि निजता सिर्फ बाथरूम, बेडरूम और वॉश रूम में होती है. विधानसभा में नहीं होती.

सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने साफ किया कि सदन में कैमरे लगे रहते हैं और लगे भी रहने चाहिए. कैमरे किसी की भी निजता का हनन नहीं हैं. विधानसभा के पटल पर जो भी काम होता है, वह सार्वजनिक है. हर एक शब्द कैमरे में आना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे संसदीय परंपरा की थोड़ी-बहुत जानकारी है, इसलिए यह कह सकता हू कि विधानसभा में कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होती. उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए यह कहना कि विधानसभा में निजता का हनन है, तो यह संसदीय परंपराओं से अनभिज्ञ लोगों का काम है. विधानसभा में कैमरे जरूरी हैं, यह निजता का हनन नहीं है.

पढ़ें: डोटासरा ने लगाया गंभीर आरोप: बोले-जासूसी कैमरों के जरिए हमारी महिला विधायकों को देखते हैं विधानसभा स्पीकर

डोटासरा ने ये कहा था: बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को लेकर विवादित बयान दिया था. डोटासरा ने आरोप लगाया था कि जासूसी कैमरों के जरिए विधानसभा अध्यक्ष अपने रेस्ट रूम में महिला विधायकों को देखते हैं. उन्होंने कहा था कि इस संबंध में महिला विधायक जल्द ही प्रेसवार्ता करेंगी. डोटासरा ने आरोप लगाया था कि वासुदेव देवनानी हमारी महिला विधायकों को देखते हैं. किस दिशा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं और हम दो-तीन लोगों पर तो नजर रखते ही हैं, लेकिन महिलाओं पर उनका ज्यादा फोकस है. इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक स्पीकर जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, प्रतिपक्ष की बहनों पर अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगाकर नजर रखता है. अपने पास कैमरों का एक्सेस रखता है.

