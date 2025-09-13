ETV Bharat / state

विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप पर तिवाड़ी ने कहा, डोटासरा को शर्म आनी चाहिए, निजता बाथरूम, बैडरूम और वॉशरूम में होती है

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में लगाए गए कैमरों का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों ने एक बार फिर इस मामले को गरमा दिया है. डोटासरा ने तो सीधे विधानसभा अध्यक्ष को ही निशाने पर लेते हुए महिला विधायकों पर नजर रखने की बात कही. डोटासरा के इस बयान पर अब भाजपा की तरफ से तीखा जवाब आया है. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने इस पर कहा कि डोटासरा ने जिस तरह का बयान दिया, उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए. डोटासरा ने जिस तरह का बयान दिया उस पर क्या ही बोले ? लेकिन जहां तक निजता की बात वो लगातार कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि निजता सिर्फ बाथरूम, बेडरूम और वॉश रूम में होती है. विधानसभा में नहीं होती.

सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने साफ किया कि सदन में कैमरे लगे रहते हैं और लगे भी रहने चाहिए. कैमरे किसी की भी निजता का हनन नहीं हैं. विधानसभा के पटल पर जो भी काम होता है, वह सार्वजनिक है. हर एक शब्द कैमरे में आना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे संसदीय परंपरा की थोड़ी-बहुत जानकारी है, इसलिए यह कह सकता हू कि विधानसभा में कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होती. उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए यह कहना कि विधानसभा में निजता का हनन है, तो यह संसदीय परंपराओं से अनभिज्ञ लोगों का काम है. विधानसभा में कैमरे जरूरी हैं, यह निजता का हनन नहीं है.