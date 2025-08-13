ETV Bharat / state

कोटा : बहू से छेड़छाड़ मामले में भाजपा नेता ससुर गिरफ्तार, जेल भेजा गया

कोटा में बहू से छेड़छाड़ मामले में भाजपा नेता ससुर गिरफ्तार. न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा.

कोटा
Published : August 13, 2025

कोटा: जिले में 2 अगस्त को बहू से छेड़छाड़ के मामले में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बुधवार को आरोपी को कोटा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि इस मामले में 25 वर्षीय महिला ने 2 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया था कि उसके 55 वर्षीय ससुर ने लगभग दो सप्ताह पहले रात के समय उसके साथ छेड़खानी की थी. इस गंभीर आरोप के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता का कहना है कि उसने इस घटना की जानकारी अपनी सास को भी दी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को नजरअंदाज कर दिया.

6 महीने हुए हैं शादी को: पीड़िता ने बताया कि उसका पति जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और शादी को सिर्फ अभी 6 महीने ही हुए हैं. घटना के बाद वह अपने पीहर चली गई थी, लेकिन समझाइश के बाद वह वापस ससुराल आ गई. पीड़िता ने बताया कि वापस आने के बाद भी आरोपी ससुर ने इस तरह की हरकतें जारी रखीं, जिससे उसका मानसिक तनाव और बढ़ गया.

सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो: इस मामले में सिर्फ पुलिस कार्रवाई ही नहीं बल्कि सार्वजनिक विरोध भी देखने को मिला. पीड़िता ने धरना-प्रदर्शन शुरू किया और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके अपनी बात रखी. कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता भी इस मामले में सक्रिय हो गए और आरोपी भाजपा नेता की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी थी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा. इसी बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

