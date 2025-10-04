ETV Bharat / state

यमुना नदी में डूबे भाजपा नेता, रेस्क्यू के लिए जा रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत

कुलदीप नैनवाल भाजपा दिल्ली के सोनिया विहार मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में मंडल प्रभारी के रूप में कार्यरत थे.

दिल्ली के यमुना में डूबे भाजपा नेता
दिल्ली के यमुना में डूबे भाजपा नेता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 4:43 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में भाजपा नेता कुलदीप नैनवाल यमुना नदी में मछलियों को दाना डालने के दौरान अचानक फिसलकर नदी में डूब गए. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और आपदा बचाव दल को सूचना दी. मौके पर तुरंत दिल्ली बोट क्लब की टीम और दमकल विभाग की टीमें पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया. फिलहाल नदी में उनकी तलाश जारी है, लेकिन अब तक भाजपा नेता का कोई सुराग नहीं मिल सका है.

दरअसल, कुलदीप नैनवाल भाजपा सोनिया विहार मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय मंडल प्रभारी के रूप में कार्यरत थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वो सोनिया विहार यमुना खादर के सात नंबर ठोकर के पास शनिवार सुबह मंदिर में पूजा के बाद मछलियों को दाना डालने गए थे. इसी दौरान उनका पैर फिसला और वो नदी में गिर गए. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण गहराई में समा गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोट क्लब की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी: बोट क्लब इंचार्ज हरीश कुमार ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. गोताखोर कुलदीप की तलाश में जुटे हुए हैं. इसी बीच राहत-बचाव कार्य के लिए जा रही दमकल की एक गाड़ी सोनिया विहार में हादसे का शिकार हो गई. जहां तेज रफ्तार फायर ब्रिगेड की गाड़ी की टक्कर एक बाइक से हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक सोनिया विहार का ही रहने वाला था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इलाके में अफरा-तफरी का माहौल: डीसीपी आशीष मिश्रा का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटना के बाद से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. एक तरफ भाजपा नेता की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. वहीं, दूसरी ओर सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से यमुना किनारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बैरिकेडिंग लगाने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. बता दें कि पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है.

