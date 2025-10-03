ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: भाजपा नेता दिलीप गुर्जर सूदखोरी के आरोप में गिरफ्तार, विधानसभा चुनाव में छोड़ी थी कांग्रेस

शाहपुरा पुलिस ने दिलीप गुर्जर की 45 करोड़ की 350 बीघा जमीन और लगभग 40 मकान सीज करने की तैयारी शुरू की.

Accused Dilip Gurjar in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी दिलीप गुर्जर (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 7:59 AM IST

1 Min Read
भीलवाड़ा: जिले की शाहपुरा पुलिस ने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा में शामिल कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप गुर्जर को सूदखोरी के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया. शाहपुरा पुलिस ने हाल में ​चार मामलों में गुर्जर को नामजद कर लगभग 45 करोड़ रुपए की 350 बीघा जमीन और लगभग 40 मकान सीज करने की तैयारी शुरू की. गुर्जर से ब्याजखोरी को लेकर पूछताछ जारी है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिले में ब्याज और बजरी माफिया समेत अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दे रखा है. शाहपुरा से दिलीप गुर्जर के खिलाफ अगस्त और 5 सितंबर 2025 में दो-दो मामले दर्ज हुए. इनमें लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देते समय खाली चेक और स्टाम्प पेपर लेकर ब्याज वसूली के बाद संपत्ति हड़पने और प्रताड़ना के आरोप थे.

पढ़ें:भीलवाड़ा पुलिस नहीं चलने देगी अपराधियों के गुणगान से जुड़े गाने और वीडियो...गायकों पर कार्रवाई

एसपी यादव ने बताया कि दिलीप गुर्जर के पास पैसे उधार देने का ना लाइसेंस था और ना इतनी संपत्ति का वैद्य स्रोत था. हमने उसकी संपत्ति की सूचना विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त की, जहां दिलीप की करीब 350 बीघा कृषि भूमि और लगभग 40 आवासीय मकानों व प्लाट की लिस्ट बनाई. इन संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपए है. इन संपत्तियों को सीज (कुर्की) करने की स्वीकृति के लिए 107 बीएनएस में प्रावधान है. पुलिस जल्द कोर्ट में इस्तगासा पेश करेगी.

