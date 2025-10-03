ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: भाजपा नेता दिलीप गुर्जर सूदखोरी के आरोप में गिरफ्तार, विधानसभा चुनाव में छोड़ी थी कांग्रेस

भीलवाड़ा: जिले की शाहपुरा पुलिस ने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा में शामिल कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप गुर्जर को सूदखोरी के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया. शाहपुरा पुलिस ने हाल में ​चार मामलों में गुर्जर को नामजद कर लगभग 45 करोड़ रुपए की 350 बीघा जमीन और लगभग 40 मकान सीज करने की तैयारी शुरू की. गुर्जर से ब्याजखोरी को लेकर पूछताछ जारी है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिले में ब्याज और बजरी माफिया समेत अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दे रखा है. शाहपुरा से दिलीप गुर्जर के खिलाफ अगस्त और 5 सितंबर 2025 में दो-दो मामले दर्ज हुए. इनमें लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देते समय खाली चेक और स्टाम्प पेपर लेकर ब्याज वसूली के बाद संपत्ति हड़पने और प्रताड़ना के आरोप थे.