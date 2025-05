ETV Bharat / state

सत्येंद्र जैन आपराधिक मानहानि मामला: याचिका का जवाब देने के लिए बांसुरी स्वराज को अंतिम मौका मिला - DEFAMATION CASE AGAINST BANSURI

सत्येंद्र जैन और बांसुरी स्वराज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 14, 2025 at 9:13 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 9:44 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि याचिका खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देने के लिए बांसुरी स्वराज को अंतिम मौका दिया है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 3 जून को करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील मान्या हसीजा और टी इलैयारासु ने सत्येंद्र जैन की याचिका का जवाब देने के लिए समय देने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए 3 जून तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. इसके पहले भी कोर्ट ने 15 अप्रैल को बांसुरी स्वराज को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका: बता दें कि सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 7 मार्च को नोटिस जारी किया था. 20 फरवरी को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज ने अपने जवाब में सत्येंद्र जैन की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया था. सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील ने कहा था कि और जैन की ओर से लगाए गए आरोप दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वजह से लगाए गए हैं. उन्होंने कहा था कि इस मामले में जैन न्यायिक हिरासत में भी रहे हैं.

Last Updated : May 14, 2025 at 9:44 PM IST