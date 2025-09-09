धड़ाम से गिरे अश्विनी चौबे! जैसे ही बैठने लगे किसी ने खींच ली कुर्सी, VIDEO वायरल
Published : September 9, 2025 at 2:14 PM IST
गया: बिहार के गयाजी में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था. जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, मंत्री श्रवण कुमार और संतोष कुमार सुमन शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान जब सभी लोग अपनी-अपनी कुर्सी पर बैठ रहे थे, तभी अचानक अश्विनी चौबे गिर पड़े. उनके नीचे गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कुर्सी से नीचे गिरे अश्विनी चौबे: दरअसल सोमवार को शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र स्थित रंगलाल हाई स्कूल मैदान में एनडीए का सम्मेलन था. जहां स्वागत समारोह चल रहा था. इसी बीच जब अश्विनी चौबे स्वागत के बाद अपनी कुर्सी पर बैठने लगे तो धड़ाम से गिर पड़े. इसके बाद वहां हड़कंप मच गया. हालांकि एनडीए के कार्यकर्ताओं ने उनको सहारा देकर उठाया और फिर से कुर्सी पर बैठाया.
किसी ने खींच दी कुर्सी: इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि स्वागत के बाद अश्विनी चौबे अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जैसे ही पीछे की ओर झुके, अचानक किसी ने कुर्सी खींच दी. कुर्सी खींचते ही वे कुर्सी की बजाय जमीन पर जा गिरे. पूर्व केंद्रीय मंत्री के गिरने के बाद हालांकि कुछ नेता हंसते हुए भी नजर आए.
एनडीए के नेताओं ने संभाला और कुर्सी पर बैठाया: पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के जमीन पर गिरने के बाद तुरंत एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ता ने उनको सहारा देकर उठाया. इसके बाद वे कुर्सी पर बैठ. हालांकि इस घटनाक्रम के बाद भी अश्विनी चौबे शांत दिखे. उन्होंने इस घटना पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
लालू परिवार पर बरसे चौबे: वहीं अपने संबोधन में अश्विनी चौबे ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पहले चारा घोटाला किया और उसके बाद रेलवे की जमीन हड़पी, अब उनके युवराज बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है.
गया जी के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र स्थित रंगलाल हाई स्कूल मैदान में आयोजित भव्य एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होकर विशाल जनसमूह को संबोधित किया। #PhirEkBarNDASarkar#एनडीए_विधानसभा_सम्मेलन pic.twitter.com/shNRZxAjSk— Ashwini Kr. Choubey (@AshwiniKChoubey) September 8, 2025
"रेलवे की जमीन हड़पने वाले और चारा घोटाला करने वाले बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, जो कभी भी पूरा नहीं होगा. बिहार की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है."- अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री
कौन हैं अश्विनी चौबे?: अश्विनी चौबे बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता हैं. वह भागलपुर से कई बार विधायक और बक्सर से सांसद रहे हैं. राज्य की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं. 72 वर्षीय चौबे को 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था. जिस वजह से काफी समय तक नाराज भी दिखे लेकिन हाल के दिनों में वह लगातार कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं.
