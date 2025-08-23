नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूर्व मंत्री एवं गांधीनगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यमुनापार विकास बोर्ड को भाजपा नीत सरकार के पहले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना ने शुरू किया था. इसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी यह विकास बोर्ड अस्तित्व में रहा और यमुनापार में इसके माध्यम से बहुत से विकास कार्य कराए गए. लेकिन बीते 10-12 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ऐसी सरकार रही जिसने इसको पूरी तरह दरकिनार कर दिया. इसकी वजह से इसके माध्यम से होने वाले यमुनापार के विकास कार्य रुक गए. लेकिन अब दिल्ली की मौजूदा सरकार ने फिर से इसको गठित किया है और इसके कामकाज को चालू करने के लिए मेरे साथ ही अधिकारियों और विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

यमुना पार की सड़कों का निर्माण है प्रमुख मुद्दा

अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि अब यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में यमुना पार के विकास के मुद्दे के रूप में उनके सामने छोटी-छोटी गलियों में सड़कों का निर्माण, पार्कों, कम्युनिटी सेंटर और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि आज से 12 साल पहले यमुनापार में हैबिटेट सेंटर सहित कई चीजों के लिए जगह आवंटित की गई थी. लेकिन वह सारी योजनाएं अधूरी रह गई. हम सीबीडी ग्राउंड में खड़े हैं, यहां पर भी कई निर्माण कार्यों के लिए भूमि आवंटित की गई थी. अब मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके अनुसार दिल्ली का विकास होगा. रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री हैं. उनके नेतृत्व में यमुनापार विकास बोर्ड का काम तेजी से होगा. यमुनापार विकास बोर्ड के माध्यम से यमुनापार के काम में प्रमुखता से तेजी लाई जाएगी.

यमुनापार विकास बोर्ड के माध्यम से काम में तेजी लाएंगे-अरविंदर सिंह लवली (SOURCE: ETV BHARAT)

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली सीए मोहित जैन की बुक लॉन्च के अवसर पर बोल रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि मोहित जैन ने बुक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है.

उन्होंने कहा कि बुक में एनसीईएलटी की शक्तियों और कार्रवाई के बारे में जानकारी है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद देश में इकोनामिक ऑफेंस के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है. उसी के बारे में बुक में जानकारी दी गई है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या अन्य जो कंपनियां या लोग जो टैक्स चोरी करने में पैसे को गलत तरीके से इधर-उधर करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है. इसमें प्रॉपर्टी और इनकम से जुड़े सवालों के जवाब भी हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक नीलामी की प्रॉपर्टी बाज़ार मूल्य से सस्ती मिलती है. लेकिन जटिलता की सोच के कारण लोग इस तरह की प्रॉपर्टी लेने की सोचते भी नहीं हैं. यह पुस्तक इसी जटिलता का समाधान आसान शब्दों में कर रही है और जानकारी होने से सभी लोग इस तरह की प्रॉपर्टी आसानी से खरीद सकते हैं. यह किताब लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी.

